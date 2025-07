Nuggets adquire Jonas Valanciunas em troca com Kings

O Denver Nuggets acertou com o Sacramento Kings uma troca pelo pivô Jonas Valanciunas. O negócio aconteceu no segundo dia da agência livre da NBA nesta terça-feira (1). De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time do Colorado enviou Dario Saric pelo veterano da Lituânia.

Continua após a publicidade

Jonas Valanciunas vinha sendo ligado a rumores de troca desde que chegou ao Kings na trade deadline. Sob contrato até 2026/27, o pivô lituano revelou o desejo de seguir em Sacramento na próxima temporada. No entanto, deixou seu futuro na NBA nas mãos da direção da franquia, sabendo que poderia mudar da equipe mais uma vez.

“Eu posso ter meus próprios planos, mas o que o Kings decidir é o que mais importa”, disse Valanciunas, em entrevista coletiva aos jornalistas lituanos, no mês passado. “Por enquanto, eu planejo ficar. Eu não ouvi nada sobre ser trocado ou sair de lá. Até existir algo assim, meu foco está todo em Sacramento”.

Continua após a publicidade

Pelo Kings, Valanciunas fez 32 jogos, sendo a maior parte deles como reserva. Com o titular Domantas Sabonis no garrafão, o lituano teve média de apenas 16 minutos por jogo, mas teve médias sólidas de 8.7 pontos e sete rebotes.

Leia mais!

Na troca com o Kings, o Nuggets consegue em Jonas Valanciunas um reserva imediato para Nikola Jokic. No ano passado, a equipe precisou alternar entre Dario Saric e DeAndre Jordan como os substitutos do quatro vezes MVP. Desse modo, a chegada do lituano representa uma evolução em relação às opções antigas.

Continua após a publicidade

No Nuggets, Valanciunas chega ao seu sexto time em 13 anos na NBA. Antes do Kings, o veterano defendeu Toronto Raptors, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e Washington. Por fim, acumula médias de 13.1 pontos, 9.3 rebotes e 1.4 assistência em 937 jogos.

O Kings, por sua vez, recebe do Nuggets o ala-pivô Dario Saric. O croata de 31 anos tem contrato até o fim desta temporada no valor de US$ 5.4 milhões. Na fase regular de 2024/25 por Denver, 3.5 pontos, 3.1 rebotes e 2.2 assistências em apenas 16 partidas no time do Colorado.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA