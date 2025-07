Confira o resumo de contratações na agência livre da NBA

A agência livre da NBA já começou e, hoje, vamos mostrar todas as contratações e trocas que aconteceram no primeiro dia. Apesar de parecer “parada”, a offseason teve momentos de surpresa, saídas de jogadores importantes e trocas. Então, confira o que aconteceu na noite de segunda-feira (30).

Atlanta Hawks e Houston Rockets agressivos nas contratações são destaque na agência livre da NBA

Hawks e Rockets começaram a mexer em seus times antes mesmo do início da offseason. Isso porque os dois times fizeram trocas por astros nos dias anteriores. Enquanto a equipe de Atlanta buscou Kristaps Porzingis, a de Houston fechou negócio por Kevin Durant. Então, na abertura da agência livre, mais bons negócios.

Mas as surpresas aconteceram mesmo nessa segunda-feira, quando o Hawks acertou duas grandes contratações e o Rockets surpreendeu pela qualidade dos reforços na NBA.

O Jumper Brasil tem um “rastreador” dos agentes livres e das trocas.

Hawks contratou

Nickeil Alexander-Walker em sign and trade com o Minnesota Timberwolves

Luke Kennard, vindo do Memphis Grizzlies

Rockets contratou

Dorian Finney-Smith, vindo do Los Angeles Lakers

Clint Capela, vindo do Atlanta Hawks

Apesar de Capela sair, o Hawks possui Onyeka Okongwu e, agora, Porzingis. Ou seja, não chega a afetar em nada. Enquanto isso, Finney-Smith saindo do Los Angeles Lakers foi uma grande surpresa.

Por fim, o Rockets estendeu com Jabari Smith Jr, Steven Adams, Fred VanVleet, Jeff Green, Jae’Sean Tate e Aaron Holiday.

Phoenix Suns faz início de agência livre

O Suns está recomeçando tudo por ali. Trcou GM, técnico e o melhor jogador (Kevin Durant). Então, no Draft, foi bem em Khaman Maluach, Rasheer Fleming e Kobe Brea. Na mesma noite, recebeu Mark Williams em troca. Por fim, na agência livre, estendeu com Collin Gillespie, Devin Booker e contratou Nigel Hayes-Davis, MVP da EuroLiga.

Na troca de Durant, ainda ficou com Jalen Green e Dillon Brooks.

Lakers, Warriors e Celtics empacam

Enquanto o Lakers perdeu Dorian Finney-Smith na agência livre, o time foi atrás de seu substituto, o ala Jake LaRavia, vindo do Sacramento Kings. No entanto, o pivô que tanto precisa, ainda não chegou. Mas o time de Los Angeles ainda tem outros problemas e o ponto central pode ser LeBron James. Isso porque o astro não vinha gostando do que estava acontecendo e, após ficar sem Finney-Smith (dizem que por culpa de Rob Pelinka), pode deixar tudo ainda mais confuso.

Já o Golden State Warriors, time muito ativo em trocas na última temporada, não fez contratações até aqui na agência livre da NBA. Tudo muito parado, por enquanto.

Por fim, o Boston Celtics segue perdendo jogadores e ainda pode ficar sem Al Horford. Até aqui, saíram Jrue Holiday (Portland Trail Blazers), Luke Kornet (San Antonio Spurs) e Porzingis (Hawks). Chegaram Anfernee Simons (Blazers), Georges Niang (Hawks) e Luka Garza (Minnesota Timberwolves). Claramente, o time faz movimentos por dois motivos: fica sem Jayson Tatum por um ano e fugir das multas da NBA.

Brooklyn Nets

Time não fez contratações na agência livre da NBA, mas estendeu com dois jogadores e recebeu Michael Porter em troca com o Denver Nuggets. Ainda deve anunciar a extensão de Cam Thomas. Perdeu D’Angelo Russell para o Dallas Mavericks e Cam Johnson na negociação com o Nuggets.

Charlotte Hornets

Por enquanto, a agência livre do Hornets só serviu para receber o pivô Mason Plumlee, vindo do Phoenix Suns. Antes, recebeu Collin Sexton em troca com o Utah Jazz. Muito pouco, mas o time não tem outros jogadores de garrafão. Então, é possível que a equipe mire outros atletas da posição nos próximos dias.

Chicago Bulls

Assim como o Hornets, o Bulls ainda não fez muito. Estendeu com o armador Tre Jones, enquanto trocou Lonzo Ball por Isaac Okoro na última semana. Nada demais, mas a agência livre está só começando.

Cleveland Cavaliers

Após a troca por Lonzo Ball, o Cavs estendeu com Sam Merrill. Viu, ainda, Ty Jerome ir para o Memphis Grizzlies. E foi só até aqui.

Dallas Mavericks

O Mavericks estendeu com Kyrie Irving e Daniel Gafford dias antes da agência livre da NBA, mas fez uma das melhores contratações na agência livre até o momento: D’Angelo Russell. O valor foi bom, é um armador que cuida bem da bola e arremessa bem. Isso, até a volta de Irving às quadras.

Denver Nuggets

Além da troca por Cam Johnson, o Nuggets trouxe de volta o ala Bruce Brown, que fez parte do título de 2023. Enquanto isso, não vai ter a volta de Russell Westbrook, que interessa a New York Knicks e Sacramento Kings.

Detroit Pistons

Por enquanto, o Pistons estendeu com Paul Reed e trabalha para ter Malik Monk em troca por Dennis Schroder. Na verdade, em sign and trade, pois Schroder está sem contrato e está no mercado da agência livre.

Indiana Pacers

Até aqui, nada. Não trocou e não fez contratações na NBA.

Los Angeles Clippers

O Clippers estendeu com James Harden e Nicolas Batum antes da agência livre, mas fechou com Brook Lopez, ex-Milwaukee Bucks, para ser reserva de Ivica Zubac.

Memphis Grizzlies

Não fez contratações até aqui, mas estendeu os contratos de Jaren Jackson Jr, Santi Aldama e Cam Spencer na agência livre da NBA. Perdeu Desmond Bane em troca por Kentavious Caldwell-Pope e Cole Anthony antes da offseason. Aliás, este último pode sair em nova negociação ou, até mesmo, dispensado.

Miami Heat

Nos últimos dias, o Heat estendeu com Davion Mitchell, mas antes da agência livre. Na segunda-feira, entretanto, não fez nada.

Milwaukee Bucks

O Bucks não fez muito, mas fechou as voltas de três jogadores na agência livre da NBA: Taurean Prince, Gary Trent Jr e Kevin Porter. Perdeu Brook Lopez para o Clippers.

Minnesota Timberwolves

Antes da agência livre, fechou as extensões de Julius Randle e Naz Reid. No entanto, na segunda-feira, perdeu Nickeil Alexander-Walker para o Hawks e Luka Garza para o Celtics.

New Orleans Pelicans

No primeiro dia de agência livre da NBA, o Pelicans fechou com o pivô Kevon Looney, ex-Golden State Warriors. Por enquanto, só isso. Antes, fez troca por Jordan Poole.

New York Knicks

Ainda não assinou, mas o Knicks vai fechar com Jordan Clarkson, após dispensa do Utah Jazz. Pode fazer contratações no mercado da NBA, entretanto.

Oklahoma City Thunder

Nada grande. Os atuais campeões estenderam com Jaylin Williams, Ajay Mitchell e trocou Dillon Jones. Tudo isso antes da abertura da agência livre da NBA em 2025.

Orlando Magic

Fechou com Tyus Jones, ex-Phoenix Suns. Antes, fez troca por Desmond Bane.

Philadelphia 76ers

Nada demais. Por enquanto, manteve os acordos de Andre Drummond e Kelly Oubre. Aliás, opções dos próprios jogadores. Mas o Sixers deve ser ativo na agência livre, pois deve perder Guerschon Yabusele.

Portland Trail Blazers

Além da troca por Jrue Holiday, o Blazers dispensou Deandre Ayton, uma grande surpresa. No entanto, o time deve fazer outros movimentos na agência livre da NBA.

Sacramento Kings

Até aqui, só apareceu em rumores por Russell Westbrook e Dennis Schroder, enquanto perdeu Jake LaRavia para o Lakers. Nada demais.

San Antonio Spurs

O Spurs fez uma das contratações mais surpreendentes da agência livre da NBA. O time fechou com o pivô Luke Kornet, ex-Boston Celtics. Isso, para um time que tem Victor Wembanyama e Charles Bassey. Ou seja, Carter Bryant vai ser mesmo ala-pivô, após rumores de que ele teria minutos na posição primária do garrafão.

Toronto Raptors

Nada, além da extensão de Garrett Temple um dia antes da abertura da agência livre.

Utah Jazz

Svi Mykhailiuk foi a primeira extensão da agência livre, de fato. Nada impactante. Enquanto isso, dispensou Johnny Juzang e Jordan Clarkson. No dia anterior, trocou Collin Sexton para o Hornets. Jusuf Nurkic chegou.

Washington Wizards

O time não fez nada na abertura da agência livre da NBA. Antes, trocou Jordan Poole e Saddiq Bey para o Pelicans, recebendo Kelly Olynyk e CJ McCollum. Depois, despachou Colby Jones por Dillon Jones, do Oklahoma City Thunder.

