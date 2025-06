Khaman Maluach – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o pivô Khaman Maluach. Destaque da Universidade Duke, o jovem é projetado como uma escolha de loteria do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Khaman Maluach

Idade: 18 anos

País: Sudão do Sul

Universidade: Duke (freshman)

Posição: pivô

Altura: 7’2.25’’ (2,18m)

Envergadura: 7’6.75’’ (2,30m)

Peso: 114,6 kg

Médias na última temporada: 8,6 pontos, 6,6 rebotes, 0,5 assistência, 0,2 roubo de bola, 1,3 toco e 0,8 turnover em 21,3 minutos. Além disso, teve 71,2% de acerto nos arremessos de quadra, 25,0% nos tiros de três pontos (0,4 tentativa por jogo) e 76,6% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– As medições do Combine só confirmaram a impressão de que Maluach é um monstro, em síntese. Já vai chegar à NBA, aliás, como um dos dez jogadores mais altos e longos da liga;

– É tão atlético quanto se você imagina que um jogador de 2,18m de altura possa ser. Poucas vezes vi um prospecto desse tamanho que, ao mesmo tempo, fosse tão ágil e fluido em quadra;

– Parece ser mais forte do que um jovem de 18 anos com essa estatura costuma ser. Mas ainda precisa de um trabalho físico mais específico, em particular, nos membros inferiores.

Ataque

– Maluach, apesar dos atributos físicos absurdos, impressiona mais pela mobilidade do que presença física. Atravessa de lado a lado da quadra com a velocidade que pede o jogo mais rápido da NBA;

– Sem surpresas, converteu mais de 70% dos seus arremessos de quadra na NCAA. É um finalizador monstruoso em torno do aro e alvo óbvio para lobs por causa de suas dimensões;

– Trata-se de um pivô que anotou (ridículos) 1,7 ponto por posse como roller em pick-and-rolls. Não só é um finalizador absurdo em nível universitário, mas um screener subestimado também;

– Foi bem pouco exigido em termos de drible em sua temporada universitária. Já deu bons sinais sobre essa capacidade antes, mas, para ser sincero, acho que foi melhor assim;

– Converter mais de 76% dos seus lances livres, a princípio, sugere um bom potencial como arremessador. Tem uma mecânica consistente e até fez quatro cestas de três pontos por Duke;

– É comum que “gigantes” desse tipo, a esta altura da carreira, enterrem bolas e só. Mas Maluach mostrou certa capacidade em outros tipos de ações ofensivas – em particular, ganchos;

– Não chega a ser uma surpresa, mas ele liderou a conferência ACC em taxa de rebotes ofensivos. Afinal, é difícil sustentar espaço contra alguém de 2,18m de altura e 2,30m de envergadura;

– Ainda que pouco testado, o pivô não dá sinais de ser um ótimo passador em potencial. Está orientado para finalizar perto da cesta e, como resultado, não apresenta uma visão de jogo apurada;

– Teve um usage baixo e, mesmo assim, registrou pífias 0,66 assistência para cada erro de ataque. Essa proporção costuma ser um indicativo sobre a capacidade do atleta processar o jogo;

– É sempre preciso ressaltar que o prospecto só joga basquete organizado há cerca de quatro anos. Então, Duke o usou como um talento com limitações naturais em termos de leitura do jogo.

Defesa

– Maluach, antes de tudo, é uma presença impositiva na defesa por si só. Cobre muito espaço em quadra por causa de sua combinação incomum de estatura, envergadura e mobilidade;

– Sistema defensivo de Duke exigiu que marcasse no perímetro em alto volume e teve bons resultados. Impressiona, em particular, como pode cobrir armadores por ter um baixo centro de gravidade;

– Média de 1,3 toco por jogo no basquete universitário, certamente, não faz jus à sua capacidade como protetor de aro. É raro vê-lo envolvido em uma jogada em que não contesta o arremesso;

– É um reboteiro defensivo adequado, mas que poderia ser bem mais produtivo. Tem dificuldade de posicionamento e, acima de tudo, proteger espaço contra rivais mais físicos;

– Baixa média (2,1) não significa que não sofreu com o excesso de faltas em partidas pontuais. Cometeu três ou mais faltas em 14 jogos por Duke, incluindo três no Torneio da NCAA;

– Maluach tem momentos em que exibe ótimos instintos, leituras e senso de antecipação na defesa. Mas também comete vários erros e depende muitos dos seus recursos físico-atléticos para recuperação.

Conclusão

Maluach, a princípio, é tudo o que já imaginamos quando se fala em um pivô de 18 anos “gigante” no draft. O clichê é famoso: finaliza e defende, mas falta refino técnico. O que coloca o sudanês acima de tantos outros projetos, no entanto, é a capacidade atlética e fluidez de movimentos. Nesse sentido, sim, ele é diferente. Não sou um fã desse tipo de prospecto, mas entendo o apelo entre os times da NBA.

Comparações: Mark Williams (Hornets) e Mitchell Robinson (Knicks)

Projeção: TOP 14

Confira alguns lances de Khaman Maluach, promessa do Draft 2025 da NBA

