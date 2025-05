Ace Bailey – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Ace Bailey. Destaque da Universidade Rutgers, o jovem é projetado como uma das cinco primeiras escolhas do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Idade: 18 anos

País: EUA

Universidade: Rutgers (freshman)

Posição: ala

Altura: 6’9’’ (2,05m)

Envergadura: 7’0.5’’ (2,14m)

Peso: 92 kg

Médias na última temporada: 17,6 pontos, 7,2 rebotes, 1,3 assistência, 1,0 roubo de bola, 1,3 toco e 2,0 turnovers em 33,4 minutos. Além disso, teve 46,0% de acerto nos arremessos de quadra, 34,6% nos tiros de três pontos (4,5 tentativas por jogo) e 69,2% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Muita gente se desapontou com as medições de Bailey no Combine, mas isso é puro preciosismo. Afinal, ele segue com estatura e envergadura mais do que ideais para um ala profissional;

– É um atleta de elite que impressiona pela explosão e agilidade em quadra aberta. Não acho que seja tão coordenado e fluido em sua movimentação, mas isso ainda pode ser mais trabalhado;

– O dado que veio do Combine e traz um pouco de preocupação, a princípio, são os seus 92 quilos. Parece franzino demais e, não por acaso, já teve problemas contra oponentes mais físicos em nível universitário;

Ataque

– Bailey, para começar, é um terror em quadra aberta e operando em transição rápida. Por isso, deve se aproveitar do maior espaçamento e ritmo de jogo mais acelerado da NBA;

– Coloca constante pressão nas defesas por causa de sua capacidade de converter pull ups ao menor vacilo adversário. Possui uma mecânica rápida e alcance bem longo em seu arremesso;

– Embora seja um finalizador incrível em transição, o jovem tem problemas operando em meia quadra. Não é um grande infiltrador e, além disso, exibe dificuldades para concluir jogadas contra contato;

– Tem um talento natural para converter arremessos difíceis, marcado e no midrange. É duro contestá-lo com eficiência por causa da forma de chute alta e rápida, combinada com braços longos;

– Bailey, ao mesmo tempo, revela-se um criador de arremessos ruins por natureza. Não tem controle de bola desenvolvido para criar separação para os defensores e, assim, vive de acertar lances complicados;

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

– O cenário muda, no entanto, quando o recebe livre para arremessar. Acertou 39% das tentativas de três pontos em catch and shoot na NCAA, além de mostrar potencial para ser um chutador em ações dinâmicas;

– Creio que um dos aspectos mais subestimados do seu jogo, por enquanto, é o rebote ofensivo. Pegou 2,1 deles por partida na temporada universitária e protagonizou alguns putbacks impressionantes;

– Não se trata de um passador nato, pois, na maioria das vezes, a bola que recebe não volta. Não mostra disposição, precisão ou atenção ofensiva para ser uma ameaça às defesas com o passe;

– Distribuiu pífias 0,623 assistências para cada desperdício de bola durante a temporada em Rutgers. Isso costuma ser forte sinal de um atleta que ainda não processa o jogo de forma ideal;

– Adequação a um papel ofensivo menor é um ponto de interrogação. “Você pode achar que um arremesso meu é ruim porque, diferente de mim, não treina para acertá-los”, disse o ala, durante o Combine.

Defesa

– Bailey tem os atributos físico-atléticos ideais para ser um bom defensor na NBA. Sabe usar, em particular, os seus braços longos e agilidade para aproveitar a margem extra de recuperação;

– Mostrou capacidade de trocar marcação e defender as três posições de perímetro em nível universitário. Tenho reservas sobre isso na NBA, no entanto, porque tem um alto centro de gravidade;

– Registrou médias acima de um roubo de bola e um toco por partida por Rutgers. Além disso, por ampla margem, liderou a sua equipe em rebotes – tanto defensivos, quanto totais.

– Falta-lhe consistência defensiva por causa de uma série de características particulares. A sua atenção e esforço defensivos oscilam durante as partidas, além de não ser um marcador disciplinado;

– Do ponto de vista anímico, eu acho que falta mais aguerrimento e luta de Bailey como defensor. Ele se retrai na marcação de espaço contra rivais mais físicos e “desiste” de lances, por exemplo.

Conclusão

Bailey não é o prospecto mais divisivo do draft deste ano por acaso. O seu talento brilha em vídeos de melhores momentos, mas vê-lo em um jogo inteiro revela algo bem mais complexo. Já entendemos que ele pode fazer o mais difícil, mas viver disso é perigoso. Então, a chave para o seu sucesso ou fracasso pode ser simplesmente ter a consciência de “descomplicar” o seu jogo.

Comparações: Rashard Lewis (ex-Magic) e Michael Porter Jr. (Nuggets)

Projeção: TOP 5

Confira alguns lances de Ace Bailey, promessa do Draft 2025 da NBA

