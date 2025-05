Medidas de Ace Bailey decepcionam no Draft Combine

Ace Bailey está participando do Draft Combine da NBA. O evento para olheiros conta com a presença de 75 jogadores que devem entrar na liga em 2025 e tem nomes como Cooper Flagg e Dylan Harper. Embora Bailey seja uma das grandes promessas de sua classe, suas medidas no Combine foram decepcionantes. Antes listado com 2.08 metros de altura por sua faculdade, o número oficial da NBA apontou 2.01 metro.

Além disso, o jogador tem 91kg. As informações de suas medidas são de Jonathan Givony, da ESPN, que destacou a diferença entre os números oficiais e as fornecidas por Rutgers, faculdade de Bailey.

O ala demorou para confirmar que iria entrar na NBA em 2025. No entanto, a garantia veio em abril, junto de seu companheiro de time, Dylan Harper.

“Eu adorava estar na faculdade e jogar basquete universitário. A seção estudantil, os cânticos, os jogos sem público, as vitórias e derrotas. Tudo isso”, disse Bailey.

Ao lado de Dylan Harper, Ace Bailey liderou os Scarlet Knights, que terminou com uma campanha de 15 vitórias e 17 derrotas. Como resultado, o ala teve médias de 16 pontos, 7,2 rebotes e 47% nas bolas de três, sendo nomeado para o time de calouros da Big Ten.

Sua combinação de tamanho, explosão e arremesso, segundo a ESPN, fez com que seu nome ganhasse ainda mais força. Então, Bailey acredita que esse foi o seu ano de evolução e amadurecimento.

“Eu fui bem. Eu poderia ter ido muito melhor, mas amadureci nesta temporada. O jogo ficou mais lento para mim. Meu QI aumentou. Fiquei mais rápido e muito mais forte. Além disso, meu controle de bola e meus arremessos melhoraram. Rutgers me colocou marcando todo mundo, de armadores a alas-pivôs. Aprendi muito”, avaliou o jovem.

Ainda assim, mesmo com a decepção no Draft Combine, Ace Bailey deve ser selecionado entre os cinco primeiros no recrutamento.

Draft

Foi realizado, nesta segunda-feira (12), o sorteio da ordem das seleções do Draft. O Dallas Mavericks terá a escolha número 1, que deve usar para selecionar Cooper Flagg. Depois disso, San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers fecham o top 3. Analistas indicam que a dupla de Rutgers, Harper e Bailey, devem ser as escolhas 2 e 3, mas ainda não há confirmação.

Dessa forma, o Draft será no dia 25 de junho, em Nova York. Até lá, as equipes terão a chance de chamar os calouros para treinos e trabalhos em equipe para avaliá-los.

