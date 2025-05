Técnico do Timberwolves reage ao time nos playoffs: “Jogo feio”

O técnico Chris Finch saiu satisfeito com o time do Minnesota Timberwolves, após mais uma vitória nos playoffs. A equipe venceu o Golden State Warriors de virada, na noite do último sábado (10), e abriu 2 a 1 na série semifinal do Oeste. Após o jogo, o treinador destacou o empenho do elenco para responder à fisicalidade adversária.

“Estou orgulhoso dos nossos caras. Entramos na briga com eles, no meio da lama. O jogo foi feio”, disse o técnico do Timberwolves.

O jogo 3 da série de playoffs entre Timberwolves e Warriors de fato foi mais físico. Para tentar conter o ataque de Minnesota e vencer o duelo, afinal, Golden State foi mais agressivo na defesa. Como resultado, teve 24 faltas e ainda viu Draymond Green ser expulso no último quarto.

A estratégia, ainda assim, vinha funcionando para o Warriors até os minutos finais. No entanto, como destacou Finch, o time de Minnesota soube corresponder à fisicalidade adversária para garantir a virada e sair com a vitória.

O destaque ofensivo do Timberwolves foi Anthony Edwards. O craque marcou 36 pontos em 44 minutos, sendo 5-14 dos três pontos.

Além do camisa 5, quem também se destacou foi Julius Randle. O ala-pivô registrou um triplo-duplo, com 24 pontos, 12 assistências e dez rebotes. Assim, se tornou o segundo jogador na história de Minnesota a marcar dois ou mais triplos-duplos em playoffs.

Randle ainda foi importante para responder ao jogo físico do Warriors. Isso porque o ala-pivô foi um dos jogadores do Timberwolves que começou a atacar Green para tirar o adversário do jogo 3.

Diante da grande atuação de Randle, o técnico do Timberwolves também destacou a importância do astro para o time nos playoffs.

“Randle foi o que realmente mudou nossa temporada”, disse o técnico do Timberwolves. “A capacidade dele de criar jogadas, tomar decisões, atuar em diferentes áreas da quadra. Então, ele é quase como outro armador em quadra. Ele é tudo para nós e tem sido essencial para nossa virada. Enfim, ele é tudo para o nosso time”.

Portanto, com a vantagem de 2 a 1 na série, o Timberwolves enfrenta o Warriors na noite desta segunda-feira (12), a partir das 23h (horário de Brasília). O jogo terá a transmissão da ESPN 2.

