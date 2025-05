Jimmy Butler é direto sobre derrota do Warriors nos playoffs

Jimmy Butler teve a melhor atuação pelo Golden State Warriors no Jogo 3 dos playoffs contra o Minnesota Timberwolves. Em 43 minutos, o astro marcou 33 pontos e acertou 12 de 26 arremessos, além de sete rebotes e sete assistências. O time de San Francisco, porém, saiu derrotado por 102 a 97, na noite de sábado (10).

Apesar de ter bons números, Butler foi criticado pela atuação na reta final do jogo pelo Warriors. Com Golden State à frente por uma ligeira vantagem no início do último quarto, o astro marcou apenas três pontos até o minuto final. Assim, o Timberwolves virou o placar e saiu com a vitória.

No fim do jogo nos playoffs, assim, Butler minimizou seu desempenho ofensivo. De acordo com ele, não basta marcar pontos ou tentar um alto volume de arremessos, se não resulta em vitória.

“Não me importo com quantos arremessos eu fiz. Não me importo com quantos pontos eu marquei”, disse Jimmy Butler. “Se isso não resultar em vitória, nada disso importa. Foram 25 arremessos, 33 pontos. Da próxima vez, tem que ser com vitória”.

A fala é resultado de um Jimmy Butler que está pressionado para tentar classificar o Warriors nos playoffs. No primeiro jogo, ele se tornou o principal nome do time, após a lesão muscular de Stephen Curry. Naquele jogo, a equipe saiu com vitória. Porém, nos dois últimos, o camisa 10 não conseguiu repetir o feito.

No entanto, se o Warriors quiser classificar, Butler vai ter que conseguir substituir a ausência de Curry. Isso porque, o camisa 30 trabalha para voltar o mais rápido possível, mas, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o retorno deve acontecer apenas em um eventual Jogo 6.

“Ele será reavaliado na próxima quarta-feira. No entanto, pelo que estou vendo, ele ainda não estará disponível antes do jogo 6”, disse o jornalista.

Por enquanto, Butler tem médias de 20 pontos, 6.8 rebotes e 5.3 assistências nos playoffs. O Warriors, por sua vez, perde a série para o Timberwolves por 2 a 1.

Por fim, o quarto jogo entre Warriors e Timberwolves pelos playoffs da NBA acontece nesta segunda-feira (12), a partir de 23h (horário de Brasília), no Chase Center, em San Fracisco.

