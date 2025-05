Para ter pivô, Lakers pode enviar Rui Hachimura em troca

O Los Angeles Lakers deve ser ativo na busca por um pivô na offseason e o ala japonês Rui Hachimura pode ser uma moeda de troca. A equipe da Califórnia sentiu os problemas de não ter um jogador carimbado na posiçãom Tanto que atuou em grande parte da série contra o Minnesota Timberwolves sem pivôs. Jaxson Hayes, que vinha sendo o titular da função, não teve nem dez minutos de média.

Então, o jornalista Brett Siegel, do portal Clutch Points, propôs uma troca que levaria um dos melhores pivôs de defesa na NBA para Los Angeles. E, nesse meio tempo, a hipotética oferta levaria Hachimura para outro time. O acordo foi o seguinte:

Lakers recebe: Nic Claxton

Pistons recebe: Rui Hachimura

Nets recebe: Simone Fontecchio, Maxi Kleber, Paul Reed, Duas escolhas de primeira rodada (2028 e 2031), Duas escolhas de segunda rodada (2027).

Assim, a eventual troca teria também a participação do Detroit Pistons. A pick de 2028 seria um acordo onde a melhor das escolhas dos três times iria para Brooklyn e a pior para Los Angeles. Enquanto a de 2031 seria a própria escolha de primeira rodada negociável do Lakers. Siegel explica o raciocínio do ponto de vista da franquia angelina.

“A grande necessidade de Los Angeles, na offseason, será obter um pivô não só bom para o momento, mas que também esteja lá a longo prazo. Nic Claxton é um dos nomes que eles devem dar uma olhada. Ele estava na lista de possíveis alvos do Lakers já em 2024/25. Pori isso, acho que a franquia conversará de novo com o Nets sobre uma possível troca”, afirmou Siegel.

Em 2024/25, Claxton alcançou médias de 10,3 pontos, 7,4 rebotes, 2,2 assistências e 1,4 toco, em quase 27 minutos por partida. Ele teve sua menor minutagem em três anos, muito por conta da utilização de vários atletas pelo técnico Jordi Fernandez, em um processo de reconstrução no Brooklyn.

O pivô não é reconhecido por ser um grande talento ofensivo. Por outro lado, é um dos mais versáteis pivôs da liga quando o assunto é defesa, seja na proteção de aro ou na defesa de espaço.

Apesar de alguns rumores no último ano, Claxton conseguiu uma extensão de US$100 milhões por quatro anos com o Nets.

Mas a hipotética troca também tem outros lados. Para Brooklyn, o foco estaria em obter mais picks futuras de Draft. Apesar do objetivo em obter um talento que lidere a franquia na classe de 2025, uma boa oferta de escolhas para alimentar ainda mais o processo de reconstrução pode vir a calhar. Além disso, recebe alguns veteranos como Maxi Kleber e Simone Fontecchio, além do bom pivô reserva Paul Reed, de acordo com Siegel.

Por fim, a troca do Lakers que levaria Rui Hachimura para o Pistons manteria o camisa 28 em um time competitivo na NBA. Detroit entraria só com Reed e Fontecchio, atletas que não têm minutos regulares na rotação de JB Bickerstaff, além do status de sua escolha em 2027. O japonês, aliás, seria mais um bom arremessador e ala atlético para jogar ao lado de Cade Cunningham.

