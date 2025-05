Boletim de rumores e trocas da NBA (10/05/2025)

Bem-vindo à edição de 10 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Bulls e Nikola Vucevic teriam interesse mútuo em troca

Não é segredo para ninguém que Nikola Vucevic está disponível para troca no Chicago Bulls. O negócio ficou bem perto de sair antes do fim da janela de transferências dessa temporada. Mas, ao que tudo indica, a despedida não vai passar da offseason. Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, a franquia vai retomar os esforços para negociar o pivô assim que os playoffs acabarem.

A novidade nessa situação é que, a princípio, o montenegrino sinalizou que também está interessado em mudar de ares. Ele não planeja forçar a saída do Bulls, mas indicou que quer fazer parte de um time mais competitivo. “Eu estou em um momento da carreira em que preciso competir para vencer. Não sei quais são os planos da equipe para mim, mas não gostaria de perder tempo”, afirmou Vucevic.

Destaque, Malik Beasley segue nos planos do Pistons

O Detroit Pistons apostou em Malik Beasley na última offseason, quando o jogador estava em baixa no mercado. A maré virou para o veterano e, por isso, a franquia vai ter mais trabalho agora. A equipe do Michigan terá concorrência no mercado, mas não pensa em perder o arremessador. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, existe interesse mútuo na renovação de contrato.

A informação não chega a surpreender, pois o finalista ao prêmio de reserva do ano já havia revelado essa intenção. “Eu passei por muitas coisas nesse ano, mas vir para cá foi a melhor decisão que poderia ter tomado. Certamente, eu quero estar em Detroit”, confirmou Beasley, depois da eliminação do Pistons na primeira rodada dos playoffs.

Clippers espera permanência de Nicolas Batum para 2026

Muita gente pode já não lembrar, mas Nicolas Batum cogitou a aposentadoria antes do início da temporada. Isso pode voltar a acontecer? Sempre é possível, mas espera-se que não. Segundo Tomer Azarly, do site Clutch Points, a expectativa do Los Angeles Clippers é que o ala francês esteja no elenco da próxima temporada.

A tendência é que, a princípio, o veterano ative a cláusula de extensão automática em seu contrato para a próxima temporada. Com isso, ele garantiria um salário de quase US$5 milhões. Azarly, no entanto, apurou que a negociação de uma extensão de vínculo por mais tempo também não está descartada para Batum.

Paolo Banchero mira extensão prévia de contrato no Magic

Os dirigentes do Orlando Magic acenaram com a perspectiva de uma offseason de muita movimentação e possíveis reforços. Mas a prioridade da franquia está dentro do elenco. O craque Paolo Banchero vai ser elegível a uma extensão prévia de contrato de US$247 milhões por cinco temporadas.

“Eu não pensei em um novo contrato. Nem sei, aliás, quais são os números e valores. Mas é uma benção e espero que as negociações corram bem. É claro que quero que cheguemos a um acordo para garantir o meu futuro aqui. Esse é o objetivo de todo jovem jogador: se estabelecer e conseguir um segundo contrato. Dizem que mais dinheiro traz mais problemas, mas vai dar tudo certo”, disse o líder de Orlando.

Banchero, de 22 anos, acaba de finalizar a sua terceira temporada como jogador da NBA. Ele registrou médias de 25,9 pontos, 7,5 rebotes e 4,8 assistências na atual campanha do Magic.

Em transição

– O pivô Jahlil Okafor, para começar, vai terminar a temporada em Porto Rico. Depois de não ficar no elenco do Indiana Pacers para os playoffs, o veterano assinou contrato com os Capitanes de Arecibo até junho.

– Tari Eason, enquanto isso, deve ser um jogador bem comentado no Houston Rockets durante a offseason. O ala vai ser elegível a uma extensão prévia de contrato e o GM Rafael Stone sugeriu que negociações, a princípio, devem acontecer.

– Outro jogador que não deve sair de onde está é Kevin Love. O veterano tem contrato com o Miami Heat até o fim da próxima temporada e, durante as entrevistas pré-férias, disse não ter qualquer interesse em deixar a franquia.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 10/05, você lembra de Darius Bazley? Pois o ex-jogador do Oklahoma City Thunder é o novo reforço dos portorriquenhos dos Leones de Ponce.

