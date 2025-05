“Troca por Marcus Smart ‘quebrou’ Grizzlies”, diz executivo

A troca e a passagem de Marcus Smart pelo Memphis Grizzlies certamente não é das mais memoráveis da história da NBA. O ala-armador conviveu com muitas lesões, jogou poucas veze e por fim, foi negociado novamente, agora para o Washington Wizards. O fracasso foi total, em meio a um time que não avança da primeira rodada dos playoffs desde 2021/22.

A opinião de um executivo anônimo em entrevista ao portal The Athletic, diz muito sobre a visão que a liga tem do negócio. O profissional, que também trabalha na conferência Oeste, cita que a troca por Marcus Smart destruiu Memphis e seus ativos.

“Eu diria que o acordo de Marcus Smart os matou. O acordo lhes custou algumas escolhas de Draft, além de uma vaga salarial de mais de US$20 milhões no elenco. Em um time que foi se tornando caro por conta das grandes extensões de Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson, as coisas ficaram ainda mais complicadas”, afirmou.

A troca pelo jogador foi feita na offseason de 2023. Smart foi para Memphis, que trocou Tyus Jones para o Washington Wizards. Esse acordo também foi levou Kristaps Porzingis para o Boston Celtics e foi decisivo para o título da NBA naquele ano.

Na época, Memphis também trocou sua escolha de primeira rodada do Draft daquele ano para Boston, além de uma escolha extra que a franquia possuía em 2024.

O negócio se tornou caro ao longo do tempo. Jones era um dos reservas mais eficientes da NBA enquanto esteve em Memphis. Por outro lado, a franquia jamais viu muitos minutos do quarteto que considerava ideal, com Smart se juntando a Morant, Jackson e Bane. As contusões do jogador custaram caro, de acordo com o executivo rival.

“Ele não estava saudável. E diria até que nem estava muito feliz, afinal, tinha deixado a franquia onde havia jogado em todos os anos de sua carreira. Então, era uma receita difícil de funcionar. Por fim, seu nível de jogo caiu muito até mesmo nos momentos em que esteve disponível. Assim, Memphis precisou ‘pagar’ para poder negociar seu grande salário com Washington”, concluiu.

De fato, as motivações do acordo fechado pelo time foram em grande para se livrar do contrato de Smart, enquanto planeja uma nova extensão para Jackson Jr. Memphis abriu mão de uma escolha de primeira rodada que foi enviada junto com o jogador para Washington. Além disso, o jovem Jake LaRavia também foi trocado para o Sacramento Kings. A segunda troca de Marcus Smart rendeu para o Grizzlies apenas Marvin Bagley III, Johnny Davis e uma pick de segunda rodada do Draft.

Após terminar em oitavo na conferência Oeste de 2024/25 e cair na primeira rodada dos playoffs, Memphis tenta voltar ao caminho dos anos promissores do núcleo jovem a partir da próxima temporada. Apesar de alguns rumores, não há algum forte indício de que Ja Morant pedirá troca, então, a franquia segue tentando construir um time campeão.

