Grizzlies define técnico para próxima temporada da NBA

O Memphis Grizzlies oficializou Tuomas Iisalo como técnico principal para a próxima temporada da NBA em anúncio feito na sexta-feira (2). O comandante assumiu o cargo de interino após a demissão de Taylor Jenkins na reta final da fase regular de 2024/25. Sob seu comando, a equipe avançou aos playoffs após vencer o Dallas Mavericks no play-in.

“Tenho plena confiança em Tuomas como técnico principal do Memphis Grizzlies daqui para frente. Suas equipes, em todos os níveis, têm sido disciplinadas, tenazes e conectadas em ambos os lados da quadra, superando as expectativas. Então, esperamos o mesmo em Memphis”, disse o GM Zach Kleiman em um comunicado.

Apesar do sucesso no play-in, o jovem treinador não conseguiu repetir o sucesso nos playoffs. Isso porque Memphis foi “varrido” pelo Oklahoma City Thunder. Ou seja, acabou eliminado por 4 a 0 na primeira rodada da Conferência Oeste. Vale lembrar, no entanto, que o técnico teve poucos treinos à frente do Grizzlies já que assumiu na reta final da temporada da NBA.

“Tivemos 15 jogos e dois treinos. Então, tentei fazer o meu melhor neles. Essa é uma proporção que torna tudo muito difícil. Estávamos em uma situação em que não havia mudanças drásticas que precisássemos fazer ou que pudessem ser feitas naquele momento”, disse Iisalo após a eliminação.

A troca de técnico no Grizzlies foi polêmica. Afinal, Jenking comandou o time nos últimos anos e conseguiu bons resultados com o elenco saudável. Além disso, o time estava brigando por vaga direta nos playoffs. Falou-se, aliás, sobre uma insatisfação de Ja Morant com a decisão da franquia. Entretanto, após a queda para o Thunder, o principal astro da equipe fez boa avaliação de Iisalo.

“Acho que Tuomas é um bom treinador. Ao ir às minhas sessões de filmes (dos adversários) com ele, e conversar sobre basquete, pude ver e ouvir que ele enxerga a mesma coisa que em quadra. Eu não diria que foi surpreendente, mas foi muito legal”, avaliou Morant.

Após 14 anos como jogador profissional na Finlândia, Iisalo se dedicou à carreira de treinador. Ele conquistou o título da Eurocopa e o prêmio de melhor técnico do torneio em 2024. Na ocasião, ele estava à frente do Paris Basketball, antes de se juntar à comissão do Grizzlies.

“Cada clube e cada cidade tem sua própria cultura. Acho muito importante ser fiel às raízes. Esta cidade é uma cidade trabalhadora. O time tem raízes nisso. Tem que se basear em dar tudo de si. Sempre acreditei nisso”, disse o treinador.

Por fim, Tuomas Iisalo se torna o primeiro técnico principal na história da NBA nascido na Finlândia.

