Ex-jogador sugere que Ja Morant deve sair do Grizzlies

Ja Morant se tornou jogador do Memphis Grizzlies no Draft de 2019, quando foi selecionado com a segunda escolha geral. Desde então, foi Calouro do Ano, duas vezes All-Star, sofreu lesões e passou por questões extra-quadra. Agora, de acordo com a ESPN, o craque estaria insatisfeito com a franquia. Dessa forma, Lou Williams, que jogou por várias temporadas na NBA, sugeriu uma mudança de cenário para o jogador.

No podcast Run it Back, Williams disse que saída de Ja Morant do Grizzlies é a melhor opção para os dois lados. “Eu acho que algo está acontecendo, mas não sei o que. Acredito que uma mudança seria boa para ele”.

“Eu venho de Memphis, e sei o que é jogar lá, sei o que as pessoas gostam e a pressão da cidade nas suas costas. É uma cidade violenta, certo? Grit and Grind e essas coisas. E talvez isso o afete. Então, uma mudança poderia ser boa. Ele ainda é uma estrela, mas está tendo um ano ruim nas estatísticas. Só que ele ainda é um grande talento que se destacaria em qualquer time. Só que fazer isso em Memphis, nesse ponto, parece ruim. Há muitas coisas fora de quadra e muita insatisfação com a diretoria”, concluiu.

Publicidade

Chandler Parsons, que teve uma passagem pelo Memphis Grizzlies, também apoiou a mudança. “Não é sobre basquete. Embora seus números estejam piores, ele ainda faz 23 pontos e sete assistências por jogo. Só que com certeza ele não está feliz, e se sou a diretoria, estou considerando trocá-lo. Ele não é meu jogador da franquia, não é com quem eu quero gastar”.

Leia mais!

Nas últimas semanas, Sam Amick, do site The Athletic, sugeriu que uma troca de Ja Morant pode acontecer ainda na próxima offseason, com o jogador deixando o Grizzlies após seis temporadas.

Publicidade

O próprio armador já estaria insatisfeito com a franquia. Para essa temporada, a diretoria apostou em táticas bem diferentes, abrindo mão de pick and roll e trazendo treinadores europeus. No entanto, as estatísticas de Morant pioraram com isso.

Mas, afinal, é uma via de mão dupla. Isso porque a franquia não gosta de seu principal jogador ter sido suspenso por 25 jogos por mostrar uma arma em uma transmissão ao vivo. Além disso, na última semana, o armador foi multado de novo por fazer sinais que lembravam uma arma durante a partida contra o Golden State Warriors.

Publicidade

Ademais, a franquia demitiu o técnico Taylor Jenkins na semana passada. O time piorou, caindo para a oitava posição e entrando na zona do play-in. Segundo a ESPN, o GM da franquia, Zach Kleiman, já teria “jogado a toalha” na temporada e agora pensa em como reconstruir o time para o ano seguinte.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA