Perto dos 40, Chris Paul avalia futuro na NBA

Perto de completar 40 anos de idade, o armador Chris Paul revelou que vai avaliar, em breve, o seu futuro da NBA. Em entrevista para o jornalista Marc J. Spears, do portal Andscape, o veterano do San Antonio Spurs disse que vai conversar com a sua família antes de tomar uma decisão. A princípio, o craque planeja seguir jogando na liga.

“Vou fazer 40 anos em maio. Então, cara, acho que vou continuar jogando. Ao final de cada temporada, avalio tudo: o jogo, como o meu corpo se sente. Mas, quanto mais o tempo passa, mais conversas tenho com minha família, com meus filhos. Afinal, eles têm muito a dizer”.

“Tenho muitos amigos que já se aposentaram. E eles sempre dizem: ‘cara, jogue o máximo que puder’. E eu aprecio isso. Mas, eu também quero falar com meus filhos sobre o assunto. Aliás, esse é o trabalho mais importante que tenho. Eu amo jogar, mas definitivamente amo meus filhos e minha família mais do que o jogo. Qualquer um que esteja nisso sabe que o sacrifício pode durar mais. Enfim, nesta offseason, vou avaliar e falar com minha família sobre o assunto”, disse o veterano.

Publicidade

Chris Paul tem contrato com o Spurs até o final desta campanha, ou seja, seu futuro na NBA pode ser longe de San Antonio. A esposa e os dois filhos do armador (um menino de 15 anos e uma menina de 12) moram em Los Angeles. Vale lembrar que o craque defendeu o Clippers por seis temporadas (2011-2017). Mas, a cada dia que passa, Paul pensa na distância que o separa de sua família. Por isso, atuar por um time de Los Angeles, ou de uma cidade próxima, deve influenciar na escolha de Paul, em 2025/26.

Leia mais sobre Chris Paul e a NBA!

“É uma situação difícil, mas as coisas poderiam ser muito piores. Ainda consigo jogar basquete. Assim como qualquer pai, definitivamente sinto falta dos meus filhos e da minha esposa”, afirmou o craque.

Publicidade

Além disso, Chris Paul também falou sobre a sua carreira. Acima de tudo, ele contou que tem orgulho de sua trajetória. Quarta escolha do Draft de 2005, o armador está há duas décadas na NBA. Agora, o veterano espera passar todo o seu conhecimento do jogo aos mais novos.

“Estou orgulhoso. Grato. Não penso muito nisso. Aliás, ainda não consigo nem imaginar o fim da minha carreira. Estou na liga metade da minha vida. Meu amor pelo jogo é ainda maior agora. Meus filhos jogam basquete. Além disso, o mais desafiador agora é que adoro ajudar os meus companheiros de equipe. Dar a eles as pequenas nuances que sei do jogo. E também quero passar um pouco desse conhecimento para os meus filhos. Na verdade, estou apenas descobrindo, vendo como é”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA