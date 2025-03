Chris Paul muda tom sobre aposentadoria na NBA

A aposentadoria de Chris Paul na NBA está cada vez mais próxima. A dois meses dos 40 anos, o armador do San Antonio Spurs vive a pior temporada de sua carreira, enquanto não tem contrato garantido para 2025/26. Agora, o próprio camisa 3 já admite que em breve terá que se despedir da liga.

Para justificar a futura aposentadoria, Paul citou seus filhos. O armador é pai de um menino de 15 anos e de uma menina de 12 anos. Na liga há 20, ele enfrenta dificuldades em conseguir manter contato direto com as crianças. Portanto, pensa em se despedir das quadras para mudar isso.

“Não sei quando vou me aposentar. Porém, sei que sinto falta da minha família. Esta é minha 20ª temporada e sou muito abençoado por ter conseguido chegar até aqui. No entanto, meus filhos não sabem como é a vida comigo de forma constante”, comentou Paul a Taylor Rooks.

Como Chris Paul, os filhos têm se dedicado ao basquete desde de pequenos. Assim, ele pretende poder estar mais presente no início da carreira dos pequenos, como seus pais fizeram no passado.

“Meus filhos talvez não gostem, mas nunca teria chegado à NBA sem meus pais. Em especial, meu pai, que me fazia treinar no quintal, amarrava minha mão e a do meu irmão para nos obrigar a driblar com a esquerda e essas coisas. Então, não poder assistir aos meus filhos, exceto no verão, passa a ter um peso diferente conforme você envelhece”, acrescentou.

A fala atual de Chris Paul sobre sua aposentadoria na NBA é diferente do passado. Há poucos meses, o armador sequer comentava sobre encerrar sua carreira de sucesso no basquete. Ao assinar com o San Antonio Spurs, por exemplo, ele sinalizou que queria jogar por “mais um ou dois anos”.

“Ainda estou tentando sentir ao certo, na verdade. É bem difícil para mim comentar sobre isso porque adoro tudo isso. Adoro treinar todos os dias e estar em quadra. É a minha vida, em síntese. Então, pensar em só ficar em casa vendo os meus filhos em seus Ipads é o meu conflito. É uma ‘guerra’ interna”, revelou o veterano, em dezembro.

Na mesma entrevista, Paul comentou sobre o planeja para o futuro pós-NBA. Enquanto quer ter mais tempo com os filhos, ele não descarta seguir no basquete, mas, neste caso, em uma função diferente.

“Sempre disse que não queria ser treinador quando parasse, mas já não sei. Sinto que estou aberto a várias possibilidades depois que sair de quadra, sabe? Sei que eu quero parar um pouco assim que encerrar a carreira e, assim, estar um pouco mais presente para os meus filhos. Mas eu me divirto muito ajudando a treinar em meus eventos e clínicas para jovens. A minha visão mudou sobre isso”, completou o veterano.

