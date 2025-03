Técnico do Hawks lembra votantes da NBA sobre Dyson Daniels

A reta final de temporada traz à tona discussões sobre os prêmios individuais. Enquanto o MVP está definido entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, as premiações de defensor do ano e jogador que mais evoluiu estão não têm claros favoritos. Assim, o técnico do Atlanta Hawks citou que Dyson Daniels merece a atenção dos votantes da NBA.

De acordo com Quin Snyder, Daniels seria seu voto para jogador que mais evoluiu na NBA. Após duas temporadas no New Orleans Pelicans, ele se tornou uma espécie de coadjuvante de Trae Young, sendo o armador secundário do time. Além do talento defensivo, ele também aumentou sua média de pontos de 5.8 para 14.1, com os minutos indo de 22.3 para 34 por jogo.

“Certamente, eu votaria no Dyson, mas isso é óbvio. Se você analisar não só a defesa, mas também a forma como ele infiltra, como ele está arremessando. Às vezes, você o observa jogando com um nível de confiança que foi crescendo ao longo da temporada. Normalmente, há muitos jogadores que merecem esse prêmio da NBA e eu acho que ele é um deles”, disse o técnico do Hawks.

Daniels chegou à NBA como a oitava escolha do Draft de 2022. Pelo Pelicans, ele comprovou que era um defensor talentoso, mas não conseguiu se estabelecer como titular. Isso porque, tinha dificuldades no ataque, enquanto ainda disputava posição com CJ McCollum e Herb Jones.

Sem espaço, ele foi enviado no pacote do Pelicans por Dejounte Murray. A mudança, desse modo, serviu para que ele ganhasse mais chances como titular. Até o momento, ele entrou nos 61 jogos que fez pelo Hawks na NBA, sendo o jogador com mais jogos e o terceiro em minutos na temporada pela franquia.

Outro ponto que Dyson Daniels vem se destacando é como armador do Hawks na NBA. Na partida recente contra o Philadelphia 76ers, por exemplo, ele assumiu a função com a ausência de Trae Young. No fim, marcou 25 pontos, seis rebotes e nove assistências, apra liderar o triunfo de Atlanta.

“Durante minha carreira de base, sempre fui um armador, sempre joguei com a bola. Quando você chega à NBA, é um pouco diferente, porque entra em um time que já tem um criador principal e joga mais sem a bola. Foi assim em New Orleans. Aqui em Atlanta, temos o melhor ball handler da liga com Trae, mas sempre tive essas habilidades. Quando alguém fica fora, consigo assumir o papel”, relatou Daniels.

Por fim, o ala-armador do Hawks é também candidato ao defensor do ano na NBA. Na temporada, ele lidera a liga com três roubos de bola por partida, além de 0.7 toco. Nas casas de apostas, por enquanto, ele tem aparecido atrás somente de Evan Mobley na disputa.

