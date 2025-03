Dwyane Wade: “Eu faria o mesmo que LeBron James”

Dwyane Wade saiu em defesa de LeBron James após a polêmica discussão com Stephen A. Smith, da ESPN. O ex-companheiro do astro no Miami Heat e Cleveland Cavaliers afirmou que teria feito a mesma coisa em seu lugar. O episódio aconteceu na última semana, quando um vídeo do jogador do Los Angeles Lakers reclamando com o analista viralizou.

A conversa aconteceu na quinta-feira (6), durante a vitória do Lakers sobre o New York Knicks, no Califórnia. Antes do jogo, LeBron confrontou Smith sobre comentários feitos a respeito de seu filho, Bronny James. Então, um vídeo mostrou James cara a cara com o jornalista, falando em tom agressivo. Veja:

Damn LeBron stepped to Stephen A Smith👀👀👀 pic.twitter.com/ZJIDcPU4dL Publicidade — LegendOfWinning (@LegendOfWinning) March 7, 2025

Então, em entrevista ao canal TMZ Sports, Dwyane Wade foi questionado sobre o caso em Nova York, e defendeu a atitude de LeBron James.

“Eu amo os dois caras. Tive uma conversa com Stephen A. sobre isso e disse a ele que, se estivesse no lugar de LeBron, eu teria feito do mesmo jeito”, comentou o ídolo do Heat.

Além disso, ele fez elogios ao ex-companheiro e respondeu uma pergunta sobre uma possível estátua do astro em Miami. “Ele merece uma aqui em Nova York, na frente dos escritórios da NBA. Afinal, ele é um dos GOATs”, completou.

No dia seguinte, Smith comentou sobre a discussão no programa “First Take”, da ESPN. Ele afirmou que compreendeu a frustração de LeBron, mas sugeriu que o astro poderia ter falado com ele em um ambiente mais reservado. Isso porque a cena gerou debate nas redes sociais sobre o que o astro do Lakers teria dito ao jornalista.

“Deixa eu esclarecer algumas coisas referente ao caso do LeBron James. Vi muitas pessoas apontando que ele teria me xingado. Mas, não foi bem isso o que aconteceu. Ele estava muito chateado e disse: ‘pare de falar merda do meu filho. É a porra do meu filho”. Então, eu respondi: ‘como assim?’. Ele completou: ‘pare. É uma conversa de homem para homem. Pare de falar do meu filho’. Foi quando percebi o quanto ele estava chateado”, explicou Smith.

Enquanto isso, o analista argumentou que a fala em questão não foi referente a Bronny James, mas sim, ao pai. Por fim, de acordo com Smith, seu argumento era sobre a pressão do jovem jogador em ser filho de um dos principais nomes da história da NBA.

“Eu nunca falei mal do seu filho. Aliás, estava falando sobre você, Lebron James. Eu desejo tudo de bom para o Bronny. Espero que ele consiga virar uma estrela da NBA. Mas, ao mesmo tempo, existe uma grande expectativa de sucesso nele. Para mim, ele é um calouro e vai demorar para se adaptar. Então, minhas falas são sobre a pressão de ser filho de quem ele é”, completou.

