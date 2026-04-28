NBA: Jaden McDaniels abraça papel de vilão no Timberwolves
Especialista defensivo é um dos destaques da série contra o Nuggets
Um dos melhores defensores da NBA, Jaden McDaniels revelou que sente confortável no papel de vilão no Minnesota Timberwolves. Muito vaiado pelos fãs do Denver Nuggets, o ala falou sobre o assunto após o quinto jogo da série entre as equipes.
Nessa segunda-feira (27), o Nuggets venceu por 125 a 113. Com isso, Denver evitou a eliminação precoce e diminuiu o prejuízo no confronto. O Timberwolves, por sua vez, segue precisando de apenas mais uma vitória para avançar nos playoffs da NBA.
Na entrevista pós-jogo, Jaden McDaniels disse que gosta do ambiente hostil da casa do Nuggets. Além disso, o jogador de 25 anos utiliza a pressão para mostrar o seu melhor basquete. Ou seja, se alimenta do ódio dos fãs rivais.
“Cara, isso é legal. Eu gosto de ser o vilão. Além disso, vocês podem reparar que eu balanço a cabeça enquanto eles me vaiam. Eu rio disso tudo. Então, eles não conseguem entrar na minha cabeça. Afinal, eu já sei que vou receber as vaias”.
“Adoro esse ambiente hostil. Todo mundo me odeia, todo esse ódio está direcionado para mim. Não ligo para isso. Aliás, eu me alimento disso. Enfim, isso faz o melhor de mim sair. Hoje, acabamos perdendo, mas vamos vencer o próximo jogo”, concluiu o ala do Timberwolves.
Durante a série, McDaniels já provocou os adversários, em quadra e fora dela. Por exemplo, após o jogo 2, ele disse que vários jogadores do Nuggets não são bons defensores. Assim, o camisa 3 virou o centro das atenções e passou a ser o foco do rival. Mas Jaden McDaniels respondeu com uma grande atuação (20 pontos e dez rebotes) e liderou o Timberwolves no duelo seguinte pelos playoffs da NBA (113 a 96).
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“Jogar contra Denver, antes de tudo, traz uma motivação especial para nós. É algo que basta para nos mobilizar. Enfrentar essa equipe nos motiva por si só. E não interessa o que dizem, pois não precisamos disso. Basta ver o nome desse time na camisa do outro lado. É o que precisamos para jogar duro”, disse McDaniels ao final do jogo 3.
Além disso, o ala roubou a cena nos instantes finais do quinta partida da série, no último sábado (25). Com a vitória assegurada pelo Timberwolves, Jaden McDaniels quebrou uma regra não escrita da NBA: fez uma cesta na posse de bola final. Isso gerou a ira de Nikola Jokic, que partiu para cima do camisa 3. Na sequência, o craque sérvio foi expulso.
Agora, com os ânimos ainda acirrados, a série volta para Minnesota. Assim, diante da torcida, o Timberwolves espera eliminar o rival. O jogo 6 entre as equipes vai ocorrer nesta quinta-feira (30).
Rivalidade recente na NBA
Esta é a terceira vez, em quatro anos, que Nuggets e Timberwolves se enfrentam pelos playoffs da NBA. Até o momento, cada time venceu um confronto. Em 2023, Denver fez 4 a 1 na primeira rodada. Naquele ano, o time do Colorado conquistaria o seu primeiro e único título da liga.
O troco veio no ano seguinte. Liderado por Anthony Edwards, o Timberwolves levou a melhor na semifinal do Oeste. Devido ao equilíbrio, a série chegou a sete jogos. No último jogo do confronto, em Denver, Minnesota venceu após uma virada incrível no segundo tempo. Com direito a um 60 a 37 na segunda etapa (98 a 90 foi o placar do jogo).
Em 2026, o Timberwolves de Jaden McDaniels espera dar um passo à frente na NBA. Afinal, o time foi o vice-campeão do Oeste nos últimos dois anos. Em 2024 caiu para o Dallas Mavericks. Já no ano passado foi vítima do Oklahoma City Thunder, que viria a conquistar o título da NBA. Em ambos os duelos, Minnesota perdeu por 4 a 1.
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