Onde assistir jogo playoffs NBA: Blazers x Spurs

Time de San Antonio abriu 3 a 1 na série de playoffs do Oeste

Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, neste domingo (19). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Datas da série

19/04: Portland Trail Blazers 98 x 111 San Antonio Spurs
21/04: Portland Trail Blazers 106 x 103 San Antonio Spurs
24/04: San Antonio Spurs 120 x 108 Portland Trail Blazers
26/04: San Antonio Spurs 114 x 93 Portland Trail Blazers
28/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs 
30/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers *
02/05: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs *

* Se necessário

Portland Trail Blazers (1)

O Blazers retorna a San Antonio após perder os dois jogos em casa na série. Mesmo com Victor Wembanyama fora no Jogo 3, a equipe perdeu por 12 pontos. Já no Jogo 4, chegou a ir para o intervalo com 17 pontos de vantagem, mas levou a virada no segundo tempo. Desse modo, o time pode ser eliminado já nesta partida.

PosJogadorAlturaIdade
GJrue Holiday1,9135
GScoot Henderson1,8822
GDamian Lillard1,9135
GBlake Wesley1,9123
GCaleb Love1,9324
GMatisse Thybulle1,9629
GShaedon Sharpe1,9822
GVit Krejcí2,0325
GSidy Cissoko1,9822
GJavonte Cooke1,9826
FDeni Avdija2,0625
FKris Murray2,0325
FChris Youngblood1,9324
FToumani Camara2,0325
FJerami Grant2,0632
CDonovan Clingan2,1822
CRobert Williams2,0628
CHansen Yang2,1620

Time titular: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan

San Antonio Spurs (3)

O Spurs está a uma vitória das semifinais do Oeste. Com Victor Wembanyama de volta após concussão, o time de San Antonio dominou o Blazers e venceu por 114 a 93 no Jogo 4. O francês marcou 27 pontos, 12 rebotes e sete tocos. Portanto, a equipe pode confirmar a vaga na próxima fase em casa.

PosJogadorAlturaIdade
GDe’Aaron Fox1,9128
GStephon Castle1,9621
GDylan Harper1,9720
GJordan McLaughlin1,8030
FDevin Vassell1,9625
FJulian Champagnie2,0324
FKeldon Johnson1,9626
FHarrison Barnes2,0333
FCarter Bryant2,0320
FLindy Waters1,9828
FKelly Olynyk2,1135
FDavid Jones-Garcia1,9824
FEmanuel Miller1,9625
FHarrison Ingram1,9623
CVictor Wembanyama2,2322
CLuke Kornet2,1830
CMason Plumlee2,1136
CBismack Biyombo2,0633

Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Onde assistir Blazers x Spurs pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 28/04/2026
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio

