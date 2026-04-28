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Desmond Bane decide e Magic abre 3 a 1 sobre Pistons

Zebra se torna possibilidade real, Orlando abre margem sobre líder do Leste

Por
Desmond Bane Magic Pistons
Reprodução / X

Em outra batalha defensiva, o Orlando Magic venceu o Detroit Pistons mais uma vez, com um jogo decisivo de Desmond Bane. Foi talvez a partida mais física dos playoffs de 2025/26, sobretudo no segundo tempo, com times sem ritmo e com dificuldade para pontuar. Mas o time da Flórida defendeu seu mando de quadra mais uma vez e agora sonha em ser o sexto time a derrotar um líder de conferência ainda na primeira rodada.

Desmond Bane se tornou o primeiro jogador da história da franquia a fazer dois jogos seguidos de 20 pontos e cinco bolas de três nos playoffs, nesse Magic x Pistons. O ala-armador converteu alguns arremessos chave, enquanto seus ex-companheiros de Memphis Grizzlies, Ja Morant e Jaren Jackson Jr estavam no ginásio. Enorme resposta do maior reforço de Orlando em 2025/26, após um começo de série abaixo.

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O Orlando Magic venceu o rival mais uma vez no estilo que moldou o líder do Leste. Afinal, Detroit era o time mais físico, melhor nas pequenas coisas, defensivo. A equipe da Flórida está os superando em cada um desses quesitos. A ponto de vencer um jogo em que arremessou para 32.6%. Agora, eles tentam evitar um velho destino. O time já esteve nessa situação, liderando por 3 a 1 contra o líder do Leste, mas perdeu no fim.

A coincidência é que o rival era o próprio Detroit Pistons. Mais um jogo frustrante de Jalen Duren, que segue abaixo dos dez pontos de média na série. Mas nem mesmo Cade Cunningham tem conseguido jogar bem. O armador cometeu 24 turnovers nos últimos três jogos, a pior marca da história da NBA para um período como esse. Se não vencer na quarta-feira (29) em casa, 2025/26 vai acabar de maneira vexatória.

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Escalações

Nenhuma mudança em relação a lesões para o jogo 4. Kevin Huerter era dúvida para Detroit por um problema no quadril, mas jogou. A única baixa em Orlando, segue sendo Jonathan Isaac.

Jamahl Mosley e J.B Bickerstaff continuaram com os mesmos quintetos titulares. Orlando: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Detroit contou com: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Destaques

Um primeiro tempo de três grandes corridas que alternaram o placar. O começo parecia um sonho para o Orlando Magic. Em menos de cinco minutos de jogo, Detroit cometeu sete turnovers. Cade Cunningham fez quatro deles e a grande maioria veio em tentar envolver Jalen Duren no jogo de dupla que não vem acontecendo na série. Assim, a pressão na bola dos donos da casa, enquanto o garrafão se acumula em defensores, forçou vários erros.

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O Magic, então, transformava defesa em ataque. Mas quando as rotações começaram a ganhar jogadores reservas, a reação veio. Detroit tinha muito mais fluxo, Cunningham começou a acertar arremessos e Orlando não conseguia nada na meia quadra. Uma sequência de três air-balls com Franz Wagner, Paolo Banchero e Tristan Da Silva marcou o momento. Em suma, um quarto que começou com 17 a 5 para Orlando, acabou em 27 a 26 para Detroit.

A partida seguiu nesse ritmo no começo do segundo período. O Pistons teve bons minutos de Caris LeVert criando bons lances no ataque e de um Isaiah Stewart em modo defensivo total. O pivô reserva deu quatro tocos em cinco minutos, superando em muito o impacto de Jalen Duren.

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Orlando, aos poucos, começou a ter mais ações com Franz Wagner. O ala alemão infiltrava e fazia cestas, mas também gerava desequilíbrios na defesa e bons passes. Foi assim que ele e Desmond Bane ganharam ritmo ofensivo. Uma sequência dos dois virou o placar que chegou a ser dez pontos de vantagem para Detroit, no fim do quarto. Com Cade fazendo sua terceira falta, os minutos finais do primeiro tempo foram ruins para o Pistons.

Ao fim, 54 a 52, em um jogo que teve muito mais variações do que o placar poderia indicar.

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No segundo tempo, o ritmo ofensivo desapareceu. Detroit acertou uma bola tripla em 16 tentativas. Orlando foi um pouco melhor, com três, sendo duas delas de Desmond Bane. A grande chave do jogo, porém, se seguiu. O time visitante cometia erros que eram punidos na transição por Orlando. Enquanto isso, não tinha a mesma eficiência e nem as mesmas chances do outro lado, mesmo com um time da casa que também não convertia arremessos.

Franz Wagner deixou o jogo com dores na perna no meio do terceiro período. Aliás, foi logo quando Detroit conseguiu seu melhor momento no segundo tempo. Além de Cunningham, Tobias Harris foi o único que apareceu com algum ritmo ofensivo. Mas assim que diminuiu a distância para um ponto, Orlando reagiu.

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O nome que manteve um grande impacto no time da casa foi justamente o substituto de Wagner, Jamal Cain. O ala reserva teve ótimos minutos na defesa, matou a outra bola de três do time no quarto e por fim, deu uma enterrada sobre Jalen Duren que ficará marcada como a melhor dos playoffs até aqui. Um and-one de Paolo Banchero também ajudou Orlando nesse meio tempo.

No fim do jogo, dois times bem cansados. Cade Cunningham deu alguns arremessos que acertaram o bico do aro. O time fez uma cesta nos últimos cinco minutos, quando o jogo já estava resolvido. Orlando conseguiu alguns lances livres, fruto dos rebotes ofensivos que obteve, e uma bola tripla de Desmond Bane que resolveu o jogo 4 entre Magic e Pistons.

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(1) Detroit Pistons 88 x 94 Orlando Magic (8)

Pistons

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Cade Cunningham259602
Tobias Harris206011
Jalen Duren128311
Isaiah Stewart83108
Ausar Thompson69112

Três pontos: 6/30 (20%) / Cunningham: 3/11

Magic

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Desmond Bane225110
Franz Wagner195340
Paolo Banchero188411
Wendell Carter Jr.1211402
Jamal Cain89000

Três pontos: 9/35 (25.7%) / Bane: 5/10

Magic 3-1

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