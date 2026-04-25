Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Paolo Banchero brilha no fim e Magic supera Pistons

Time da Flórida resistiu nos últimos minutos e conseguiu deixar a série em 2 a 1

Por
Magic Pistons Paolo Banchero
Reprodução / X

O Orlando Magic venceu o Detroit Pistons por 113 a 105 neste sábado (25), enquanto Paolo Banchero e Desmond Bane comandaram com 25 pontos cada. Agora, o time da Flórida lidera a série por 2 a 1.

Apesar de tudo, o Magic conseguiu assegurar o triunfo em casa. O time chegou a abrir 17, mas o Pistons empatou quando restavam três minutos para o fim.

Cade Cunningham brilhou para o time de Detroit. Ao lado de Tobias Harris, o armador conseguiu recolocar a equipe de Michigan no jogo. No entanto, Orlando fez 9 a 1 depois disso e garantiu a vantagem.

Continua após a publicidade

Agora, o Magic está na frente do Pistons em 2 a 1 nos playoffs da NBA. Vale lembrar que Detroit liderou a fase regular no Leste, enquanto Orlando foi o oitavo após play-in.

Pistons e Magic fazem jogo duro, mas Paolo Banchero lidera

Então, em pouco tempo de jogo, o Magic abriu 13 a 8 sobre o Pistons. Ao contrário dos outros dois embates, os ataques apareciam mais que as defesas. Mas isso não durou muito. Afinal, o time da casa passou a errar vários arremessos, especialmente de três.

Continua após a publicidade

Detroit poderia ter vantagem com isso, mas a equipe tinha muitos problemas com erros de ataque. Como resultado, o jogo seguia igual e ninguém conseguia abrir no placar.

Cade Cunningham, sozinho, tinha quatro turnovers, enquanto Orlando estava com três. Mas o armador fez Detroit se manter no jogo pontuando ou distribuindo a bola, o que deixava o placar apertado.

Enquanto isso, Desmond Bane comandava o Magic, já que Paolo Banchero tinha baixo aproveitamento contra o Pistons. Mas, mesmo assim, os donos da casa não conseguiam abrir e o placar estava em 26 a 26.

Continua após a publicidade

Jogo físico

Mas no segundo quarto, Orlando abriu sete após cesta de Jalen Suggs. Depois, Franz Wagner, então apagado, deixou em 54 a 46. Mas o que era ruim para os visitantes, ficou pior. Isso porque Jalen Duren fez a terceira falta, teve de ir para o banco e os anfitriões deixaram a vantagem em 11.

Enquanto isso, sem Duren em quadra, Isaiah Stewart virou alvo de Orlando. Jogadores do time da Flórida pressionavam para que ele fosse expulso a cada lance mais duro.

Continua após a publicidade

Então, nos últimos dois minutos do período, o Pistons encostou no Magic, muito por conta de Ausar Thompson. No último lance, Wendell Carter e Stewart se envolveram em mais uma jogada forte. Enquanto Orlando pedia sua expulsão, a arbitragem reviu e deu apenas lances livres a Carter. Ao fim do primeiro tempo, o placar estava em 61 a 54.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, o Pistons cortou para três após lance de quatro pontos de Duncan Robinson contra o Magic. Mas o time da Flórida fez duas cestas de três consecutivas e voltou a ter uma margem “confortável”. Desmond Bane deixou em 74 a 62, mas Cade Cunningham cortou para Detroit. Só que pouco tempo depois, Orlando voltou a abrir dez.

Continua após a publicidade

Apesar de todo o esforço de Detroit, Orlando tinha as melhores ações no ataque. Então, Franz Wagner deixou em 82 a 72. Ao fim do terceiro quarto, os donos da casa lideravam por 87 a 79.

Último quarto

Então, Desmond Bane abriu o período com mais uma cesta de três, deixando o Magic na frente do Pistons por 90 a 79. Depois, ele ampliou a vantagem para 13. E a sequência foi até a diferença bater em 15, com pouco mais de oito minutos para acabar.

Continua após a publicidade

Orlando controlava o jogo, embora Detroit não desistisse. Paolo Banchero fez lance de três pontos, mas Tobias Harris respondeu. O time da Flórida errou no ataque e Cade Cunningham fez cesta, sofreu falta e cortou para oito. No entanto, Anthony Black deu o troco na mesma moeda.

Reação de Detroit

Cunningham, depois Harris, fizeram a diferença cair para quatro. Mas Banchero fez grande cesta de três e parecia que Orlando iria vencer.

No entanto, a dupla Cade Cunningham e Tobias Harris voltou a aparecer e, com pouco mais de três minutos para o fim, empatou: Pistons 104 x 104 Magic.

Continua após a publicidade

Cunningham virou em 105 a 104, mas Franz Wagner recolocou o Magic na frente do Pistons em 106 a 105. Na sequência, o alemão ampliou a vantagem para quatro.

Paolo Banchero, de três, deixou o Magic na liderança por 113 a 105, enquanto o Pistons parou de pontuar. Então, Orlando confirmou o resultado e abriu 2 a 1.

(1-2) Detroit Pistons 105 x 113 Orlando Magic (2-1)

Detroit

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Cade Cunningham275900
Tobias Harris237220
Ausar Thompson178325
Duncan Robinson100201
Jalen Duren89105

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Robinson: 3/7

Continua após a publicidade

Orlando

JogadorPTSREBASTSTLBLK
Paolo Banchero2512932
Desmond Bane257010
Franz Wagner175511
Jalen Suggs153300
Wendell Carter1417301

Três pontos: 15/33 (45.4%) / Bane: 7/9

Então, com a série em 2 a 1, o Magic volta a jogar em casa contra o Magic nesta segunda-feira (27).

comentários