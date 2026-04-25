Paolo Banchero brilha no fim e Magic supera Pistons
Time da Flórida resistiu nos últimos minutos e conseguiu deixar a série em 2 a 1
O Orlando Magic venceu o Detroit Pistons por 113 a 105 neste sábado (25), enquanto Paolo Banchero e Desmond Bane comandaram com 25 pontos cada. Agora, o time da Flórida lidera a série por 2 a 1.
Apesar de tudo, o Magic conseguiu assegurar o triunfo em casa. O time chegou a abrir 17, mas o Pistons empatou quando restavam três minutos para o fim.
Cade Cunningham brilhou para o time de Detroit. Ao lado de Tobias Harris, o armador conseguiu recolocar a equipe de Michigan no jogo. No entanto, Orlando fez 9 a 1 depois disso e garantiu a vantagem.
Agora, o Magic está na frente do Pistons em 2 a 1 nos playoffs da NBA. Vale lembrar que Detroit liderou a fase regular no Leste, enquanto Orlando foi o oitavo após play-in.
Pistons e Magic fazem jogo duro, mas Paolo Banchero lidera
Então, em pouco tempo de jogo, o Magic abriu 13 a 8 sobre o Pistons. Ao contrário dos outros dois embates, os ataques apareciam mais que as defesas. Mas isso não durou muito. Afinal, o time da casa passou a errar vários arremessos, especialmente de três.
Detroit poderia ter vantagem com isso, mas a equipe tinha muitos problemas com erros de ataque. Como resultado, o jogo seguia igual e ninguém conseguia abrir no placar.
Cade Cunningham, sozinho, tinha quatro turnovers, enquanto Orlando estava com três. Mas o armador fez Detroit se manter no jogo pontuando ou distribuindo a bola, o que deixava o placar apertado.
Enquanto isso, Desmond Bane comandava o Magic, já que Paolo Banchero tinha baixo aproveitamento contra o Pistons. Mas, mesmo assim, os donos da casa não conseguiam abrir e o placar estava em 26 a 26.
Jogo físico
Mas no segundo quarto, Orlando abriu sete após cesta de Jalen Suggs. Depois, Franz Wagner, então apagado, deixou em 54 a 46. Mas o que era ruim para os visitantes, ficou pior. Isso porque Jalen Duren fez a terceira falta, teve de ir para o banco e os anfitriões deixaram a vantagem em 11.
Enquanto isso, sem Duren em quadra, Isaiah Stewart virou alvo de Orlando. Jogadores do time da Flórida pressionavam para que ele fosse expulso a cada lance mais duro.
Então, nos últimos dois minutos do período, o Pistons encostou no Magic, muito por conta de Ausar Thompson. No último lance, Wendell Carter e Stewart se envolveram em mais uma jogada forte. Enquanto Orlando pedia sua expulsão, a arbitragem reviu e deu apenas lances livres a Carter. Ao fim do primeiro tempo, o placar estava em 61 a 54.
Na volta para o segundo tempo, entretanto, o Pistons cortou para três após lance de quatro pontos de Duncan Robinson contra o Magic. Mas o time da Flórida fez duas cestas de três consecutivas e voltou a ter uma margem “confortável”. Desmond Bane deixou em 74 a 62, mas Cade Cunningham cortou para Detroit. Só que pouco tempo depois, Orlando voltou a abrir dez.
Apesar de todo o esforço de Detroit, Orlando tinha as melhores ações no ataque. Então, Franz Wagner deixou em 82 a 72. Ao fim do terceiro quarto, os donos da casa lideravam por 87 a 79.
Último quarto
Então, Desmond Bane abriu o período com mais uma cesta de três, deixando o Magic na frente do Pistons por 90 a 79. Depois, ele ampliou a vantagem para 13. E a sequência foi até a diferença bater em 15, com pouco mais de oito minutos para acabar.
Orlando controlava o jogo, embora Detroit não desistisse. Paolo Banchero fez lance de três pontos, mas Tobias Harris respondeu. O time da Flórida errou no ataque e Cade Cunningham fez cesta, sofreu falta e cortou para oito. No entanto, Anthony Black deu o troco na mesma moeda.
Reação de Detroit
Cunningham, depois Harris, fizeram a diferença cair para quatro. Mas Banchero fez grande cesta de três e parecia que Orlando iria vencer.
No entanto, a dupla Cade Cunningham e Tobias Harris voltou a aparecer e, com pouco mais de três minutos para o fim, empatou: Pistons 104 x 104 Magic.
Cunningham virou em 105 a 104, mas Franz Wagner recolocou o Magic na frente do Pistons em 106 a 105. Na sequência, o alemão ampliou a vantagem para quatro.
Paolo Banchero, de três, deixou o Magic na liderança por 113 a 105, enquanto o Pistons parou de pontuar. Então, Orlando confirmou o resultado e abriu 2 a 1.
(1-2) Detroit Pistons 105 x 113 Orlando Magic (2-1)
Detroit
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|27
|5
|9
|0
|0
|Tobias Harris
|23
|7
|2
|2
|0
|Ausar Thompson
|17
|8
|3
|2
|5
|Duncan Robinson
|10
|0
|2
|0
|1
|Jalen Duren
|8
|9
|1
|0
|5
Três pontos: 11/32 (34.4%) / Robinson: 3/7
Orlando
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|25
|12
|9
|3
|2
|Desmond Bane
|25
|7
|0
|1
|0
|Franz Wagner
|17
|5
|5
|1
|1
|Jalen Suggs
|15
|3
|3
|0
|0
|Wendell Carter
|14
|17
|3
|0
|1
Três pontos: 15/33 (45.4%) / Bane: 7/9
Então, com a série em 2 a 1, o Magic volta a jogar em casa contra o Magic nesta segunda-feira (27).
