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NBA: Analista da ESPN compara Hawks ao Thunder

Time de Atlanta vive boa fase na primeira rodada dos playoffs

Por
NBA Hawks Thunder ESPN
Reprodução / X

A série contra o New York Knicks elevou a moral do Atlanta Hawks nos playoffs. Após vencer dois dos três primeiros jogos do confronto, o time da Geórgia passou a ser listado como um dos favoritos do Leste. Um analista da ESPN, aliás, comparou o Hawks ao Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA.

Para Kenny Smith, o Hawks lembrar o início do Thunder atual. De acordo com o ex-jogador, o time de Atlanta mostrou que está montando um elenco para brigar por muitos anos nos playoffs, a exemplo de como foi com Oklahoma City em 2023.

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“Falamos sobre os problemas do Knicks, mas talvez estejamos vendo um Thunder 2.0 ou o começo disso no Hawks. “Dois anos atrás, quando Oklahoma City estava nessa posição, quando perdeu nos playoffs o time se tornou candidato ao título. E nós olhávamos para Shai Gilgeous-Alexander e pensávamos: ‘caramba’. Então, agora, talvez estejamos olhando para Jalen Johnson e pensando o mesmo”, disse Smith.

De fato, o Thunder se construiu aos poucos para formar um elenco campeão na NBA. Após trocar Russell Westbrook, o time começou a montar uma base ao redor de Gilgeous-Alexander, que se consolidou como astro da franquia. A primeira ida aos playoffs, assim, aconteceu em 2023, quando a equipe caiu nas semifinais para o Dallas Mavericks.

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Para o analista da ESPN, o Hawks está passando por um processo similar ao Thunder na NBA. O time também enfrentou trocas recentes e negociou Trae Young, seu principal astro. A partir daí, montou o elenco ao redor de Jalen Johnson, com várias peças de talento, assim como em Oklahoma City.

Então, na primeira ida aos playoffs da NBA, o Hawks já mostra condições de brigar no Leste. Na primeira rodada, por exemplo, o time abriu dois a um na série contra o Knicks, que teve a terceira melhor campanha da conferência.

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“Só estou dizendo que é muito parecido. O Hawks é focado na defesa, movimenta bem a bola, tem vários jogadores que pontuam. Então, é muito semelhante ao Thunder de dois anos atrás”, concluiu Smith.

Por fim, para trilhar um caminho similar, o Hawks ainda precisa confirmar a vaga contra o Knicks na NBA. Com dois a um na série, o time de Atlanta recebe o rival de New York para o Jogo 4 neste sábado (25), às 19h (horário de Brasília). Portanto, se conseguir vencer o terceiro jogo, a franquia ficará muito próxima de garantir a classificação para a semifinal do Leste.

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