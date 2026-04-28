Onde assistir jogo playoffs NBA: Hawks x Knicks
A série do Leste volta a New York empatada em 2 a 2
Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Atlanta Hawks x New York Knicks, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (28). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir das 21h (horário de Brasília).
Datas da série
18/04: Atlanta Hawks 102 x 113 New York Knicks
20/04: Atlanta Hawks 107 x 106 New York Knicks
23/04: New York Knicks 108 x 109 Atlanta Hawks
25/04: New York Knicks 114 x 98 Atlanta Hawks
28/04: Atlanta Hawks x New York Knicks
30/04: New York Knicks x Atlanta Hawks
02/05: Atlanta Hawks x New York Knicks *
* Se necessário
Atlanta Hawks (2)
O Hawks volta a ser visitante após perder a chance de abrir 3 a 1 na série. Isso porque, mesmo em casa, o time de Atlanta foi dominado pelo Knicks no Jogo 4. Desse modo, a expectativa é conseguir repetir a vitória no Jogo 2, para tentar encaminhar a classificação para as semifinais.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Nickeil Alexander-Walker
|1,97
|27
|G
|Dyson Daniels
|2,02
|23
|G
|CJ McCollum
|1,91
|34
|G
|Buddy Hield
|1,93
|33
|G
|Gabe Vincent
|1,91
|29
|G
|Keaton Wallace
|1,91
|27
|G
|RayJ Dennis
|1,88
|25
|F
|Zaccharie Risacher
|2,06
|21
|F
|Jalen Johnson
|2,06
|24
|F
|Corey Kispert
|2,01
|27
|F
|Jonathan Kuminga
|2,03
|23
|F
|Caleb Houstan
|2,03
|23
|F
|Mouhamed Gueye
|2,11
|23
|F
|Asa Newell
|2,09
|20
|C
|Onyeka Okongwu
|2,08
|25
|C
|Jock Landale
|2,11
|30
|C
|Christian Koloko
|2,16
|25
Time titular: Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum, Dyson Daniels, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu
New York Knicks (2)
O Knicks conseguiu empatar a série com o Hawks. Karl-Anthony Towns foi o destaque, com um triplo-duplo de 20 pontos, dez rebotes e dez assistências. Desse modo, o time de New York volta ao Madison Square Garden com a chance de abrir 3 a 2 no confronto.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jalen Brunson
|1,85
|29
|G
|Mikal Bridges
|1,98
|29
|G
|Miles McBride
|1,89
|25
|G
|Jordan Clarkson
|1,96
|33
|G
|Landry Shamet
|1,93
|29
|G
|Jose Alvarado
|1,83
|28
|G
|Tyler Kolek
|1,91
|25
|F
|Josh Hart
|1,96
|31
|F
|OG Anunoby
|2,01
|28
|F
|Jeremy Sochan
|2,03
|22
|F
|Pacome Dadiet
|2,03
|20
|F
|Mohamed Diawara
|2,03
|20
|F
|Kevin McCullar
|1,98
|25
|F
|Dillon Jones
|1,98
|24
|C
|Karl-Anthony Towns
|2,11
|30
|C
|Mitchell Robinson
|2,13
|28
|C
|Ariel Hukporti
|2,11
|24
|C
|Trey Jemison
|2,08
|26
Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns
Onde assistir Hawks x Knicks pelos playoffs da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 28/04/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York
