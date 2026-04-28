Onde assistir jogo playoffs NBA: Hawks x Knicks

A série do Leste volta a New York empatada em 2 a 2

Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Atlanta Hawks x New York Knicks, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (28). As equipes se enfrentam no Madison Square Garden, a partir das 21h (horário de Brasília).

Datas da série

18/04: Atlanta Hawks 102 x 113 New York Knicks
20/04: Atlanta Hawks 107 x 106 New York Knicks
23/04: New York Knicks 108 x 109 Atlanta Hawks
25/04: New York Knicks 114 x 98 Atlanta Hawks
28/04: Atlanta Hawks x New York Knicks 
30/04: New York Knicks x Atlanta Hawks
02/05: Atlanta Hawks x New York Knicks *

* Se necessário

Atlanta Hawks (2)

O Hawks volta a ser visitante após perder a chance de abrir 3 a 1 na série. Isso porque, mesmo em casa, o time de Atlanta foi dominado pelo Knicks no Jogo 4. Desse modo, a expectativa é conseguir repetir a vitória no Jogo 2, para tentar encaminhar a classificação para as semifinais.

PosJogadorAlturaIdade
GNickeil Alexander-Walker1,9727
GDyson Daniels2,0223
GCJ McCollum1,9134
GBuddy Hield1,9333
GGabe Vincent1,9129
GKeaton Wallace1,9127
GRayJ Dennis1,8825
FZaccharie Risacher2,0621
FJalen Johnson2,0624
FCorey Kispert2,0127
FJonathan Kuminga2,0323
FCaleb Houstan2,0323
FMouhamed Gueye2,1123
FAsa Newell2,0920
COnyeka Okongwu2,0825
CJock Landale2,1130
CChristian Koloko2,1625

Time titular: Nickeil Alexander-Walker, CJ McCollum, Dyson Daniels, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu

New York Knicks (2)

O Knicks conseguiu empatar a série com o Hawks. Karl-Anthony Towns foi o destaque, com um triplo-duplo de 20 pontos, dez rebotes e dez assistências. Desse modo, o time de New York volta ao Madison Square Garden com a chance de abrir 3 a 2 no confronto.

PosJogadorAlturaIdade
GJalen Brunson1,8529
GMikal Bridges1,9829
GMiles McBride1,8925
GJordan Clarkson1,9633
GLandry Shamet1,9329
GJose Alvarado1,8328
GTyler Kolek1,9125
FJosh Hart1,9631
FOG Anunoby2,0128
FJeremy Sochan2,0322
FPacome Dadiet2,0320
FMohamed Diawara2,0320
FKevin McCullar1,9825
FDillon Jones1,9824
CKarl-Anthony Towns2,1130
CMitchell Robinson2,1328
CAriel Hukporti2,1124
CTrey Jemison2,0826

Time titular: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Karl-Anthony Towns

Onde assistir Hawks x Knicks pelos playoffs da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 28/04/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Madison Square Garden, New York

