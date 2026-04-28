Nikola Jokic faz história, Nuggets sobrevive e vence Timberwolves

O Denver Nuggets forçou o jogo 6 da série contra o Minnesota Timberwolves após um triplo-duplo histórico de Nikola Jokic. A equipe da casa teve um bom jogo ofensivo, viu a recuperação de seu melhor jogador e algumas respostas coletivas e individuais importantes. Mesmo desfalcado, o time visitante foi competitivo, mas cometeu turnovers demais que custaram caro no fim.

Além de responder após alguns jogos abaixo, Nikola Jokic fez um triplo-duplo histórico. Em primeiro lugar, ele chegou a 121 triplos-duplos, somando temporada regular e playoffs da NBA. Assim, iguala Russell Westbrook com a maior marca da história da liga. Além disso, foi seu 20° somando apenas os playoffs. Só ele e LeBron James (26) superam a marca dos 20.

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Para o Denver Nuggets, o começo de uma missão que a franquia e suas lideranças atuais conhecem bem. Não é comum virar um 3 a 1 na história dos playoffs. Apenas 13 de 298 times conseguiram vencer uma série nessa conjectura. Mas as últimas duas viradas desse tipo vieram do próprio Denver. Na bolha de 2020, a equipe avançou sobre Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Nikola Jokic e Jamal Murray já estavam lá e Rudy Gobert era de Utah.

O Minnesota Timberwolves quer evitar o colapso. Mesmo com os desfalques gigantes de Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, a equipe ainda tem mais duas chances de fechar a série. Mas a próxima certamente é a grande chance. O jogo 6 será na próxima quinta-feira (30) em Minneapolis. A equipe competiu hoje, mas não venceu.

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Então, confira como foi a vitória do Nuggets sobre o Timberwolves, em grande jogo de Nikola Jokic.

Escalações

Anthony Edwards e Donte DiVincenzo não atuaram pelo Timberwolves, após as lesões no jogo 4. Além disso, Aaron Gordon, que jogou no sacrifício no duelo anterior, ficou de fora do confronto.

Minnesota, então, substituiu seus dois titulares com Mike Conley e Ayo Dosunmu, assim como já tinha feito no segundo tempo do duelo de sábado. Ao lado da dupla, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert, os outros titulares habituais de Chris Finch.

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Denver também manteve Spencer Jones como substituto de Aaron Gordon. Aliás, foi a mesma opção que David Adelman escolheu no jogo 3, quando Gordon também ficou fora. Assim, o time titular teve: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Spencer Jones e Nikola Jokic.

Destaques

A história do primeiro tempo pode ser a de um Nikola Jokic jogando melhor, a de um Jamal Murray ditando o tom de Denver desde o primeiro minuto. Mas no fim, a atitude do time como um todo foi um grande destaque. O time pressionou os jogadores com bola do outro lado como não tinha feito na série. Forçando turnovers e sendo agressivo em direção ao aro, Denver foi superior em toda a etapa inicial.

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Jokic fez um duplo-duplo, com 13 pontos e dez assistências. Ele ainda teve algumas dificuldades contra Rudy Gobert, mas foi assertivo na criação, não cometendo turnovers. No fim, foi premiado com uma bola tripla no estouro do cronômetro do intervalo, na cara do rival francês. Murray marcou oito de seus primeiros dez pontos nos primeiros minutos e nomes como Cam Johnson, Spencer Jones e Bruce Brown se destacaram pela agressividade.

Do outro lado, Minnesota cometeu muitos turnovers, mas isso não atrapalhou seu melhor ritmo ofensivo. Em suma, a equipe fez sete arremessos de fora até o intervalo, para se manter na partida. O volume de Julius Randle foi muito maior em meio a ausência de Anthony Edwards, enquanto Bones Hyland foi um destaque com três bolas triplas contra seu ex-time.

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Ainda assim, o time visitante não conseguiu defender tão bem quanto nos jogos anteriores e seus erros foram ainda mais mortais. Denver aproveitou, jogou com confiança e liderou por 60 a 51 no intervalo.

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O terceiro quarto foi todo de Denver. Minnesota cometeu seis turnovers e converteu apenas nove arremessos. Denver, por outro lado, capitalizou muito bem esses erros, em um quarto de 37 pontos marcados. Spencer Jones foi o grande nome do período. Afinal, alimentado por Jokic e Murray, ele converteu três bolas de fora, marcando 11 de seus 20 pontos no jogo.

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A equipe controlou totalmente o momento e chegou a abrir 27 pontos de vantagem. Nesse meio tempo, preocupação para Minnesota, que viu Naz Reid torcer o tornozelo após choque com Tim Hardaway Jr. Mas o jogo ainda reservava emoção.

Com grande vantagem, o time da casa começou a executar em menor rotação. Minnesota foi com calma, como quem não queria nada. Até que uma corrida de 21 a 7 transformou o jogo que estava decidido em uma distância de 13 pontos há cinco minutos do fim. A vantagem caiu para dez com uma bola tripla de Julius Randle.

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O ginásio ficou nervoso. A torcida chiou. Mas uma bola pode mudar tudo. Jamal Murray fez uma infiltração e tentou um passe pra fora. Ayo Dosunmu conseguiu um desvio, mas não a ponto de ser uma interceptação. Se consegue controle sobre a bola, estaria livre para uma cesta em transição que diminuiria a distância para oito pontos. A bola, porém, escapou. Spencer Jones converteu de três.

Na sequência, ataque de Minnesota, turnover e Jamal Murray fez outra cesta em transição. O que poderia ter sido um jogo de oito pontos se transformou em 15. Isso tudo em um intervalo de 20 segundos. Não houve mais jogo depois disso, Denver venceu.

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(6) Minnesota Timberwolves 113 x 125 Denver Nuggets (3)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 27 9 6 1 0 Ayo Dosunmu 18 3 4 1 0 Bones Hyland 15 1 1 1 0 Terrence Shannon Jr. 15 1 0 0 0 Jaden McDaniels 13 3 1 0 1

Três pontos: 12/28 (42.9%) / Dosunmu: 3/5

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 12 16 0 2 Jamal Murray 24 4 7 4 0 Spencer Jones 20 3 1 3 3 Cam Johnson 18 6 5 3 0 Christian Braun 9 2 3 3 0

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Jones: 4/5

Timberwolves 3-2