LeBron James amplia recorde com mais um prêmio da NBA

LeBron James é sinônimo de recorde na NBA. Aos 41 anos, o astro acumula marcas históricas em pontos, jogos, vitórias e temporadas, além de figurar entre os melhores em outros quesitos, como assistências e roubos. E, na última semana da temporada 2025/26, o veterano do Los Angeles Lakers estendeu mais um dos vários recordes.

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Isso porque LeBron James venceu o prêmio de jogador da semana. Desse modo, ampliou para 70 o número de vezes em que levou o prêmio semanal, sendo o nono pelo Lakers. Um recorde isolado na NBA.

Para vencer o prêmio, LeBron liderou o Lakers a três vitórias entre 6 e 12 de abril. No período, ele registrou médias de 24 pontos, seis rebotes, 9.7 assistências e três roubos de bola, além de 56.3% nos arremessos e 50% do perímetro.

Vale lembrar que o prêmio de jogador da semana na NBA surgiu em 1979. Em quase 50 anos, nenhum outro nome na história venceu tanto quanto LeBron. Aliás, os atletas mais próximos são Kobe Bryant e Kevin Durant, com 33, cada. Ou seja, ambos somados ficam com sete a menos que o camisa 23 do Lakers.

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LeBron James ampliou o recorde uma semana importante para o Lakers na NBA. Sem Luka Doncic e Austin Reaves, o veterano voltou a assumir o posto de líder do ataque angelino, para garantir Los Angeles entre os quatro primeiros do Oeste. Algo que ele conseguiu ao atingir médias de 25.5 pontos, 11 assistências, 6.8 rebotes e 2.5 roubos.

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Os números no último mês foram uma forma de LeBron encerrar com maestria a 23ª temporada na carreira. Após perder os 14 primeiros jogos, o astro atuou em 60 dos 68 seguintes. Além disso, mesmo ocupando o posto de apenas terceira opção do ataque, ele encontrou outras formas de pontuar, com 5.7 pontos de contra-ataque por jogo, sendo líder da liga, além de 97 enterradas.

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“Acho que existe um nível de prazer que ele sente ao fazer jogadas plásticas. E isso se conecta com a torcida”, destacou o técnico JJ Redick. “Porém, também há o fato de que ele entende que essa é uma das formas de impactar vitórias. Ele assumiu o posto de ser o melhor jogador de transição da NBA”.

O esforço de LeBron para readequar seu estilo de jogo é reconhecido também pelos jogadores do Lakers. De acordo com Jaxson Hayes e Rui Hachimura, o camisa 23 serve de inspiração para o elenco.

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“Se a gente vê ele disparando e ele chega antes que nós, isso não é bom. Então, sinto que preciso correr quando vejo ele acelerando”, afirmou Hayes.

“Você não tem ideia do quanto eu o respeito. É o ano 26 ou 27 dele, ou sei lá qual”, brincou Hachimura. “E ele ainda está jogando o último jogo de 2025/26 contra um time que nem está tentando vencer. Então, nós valorizamos isso”.