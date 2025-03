“LeBron James não é um dos grandes da história do Lakers”, polemiza analista

LeBron James já pode dizer que fez história com o uniforme do Los Angeles Lakers. Ele comandou, para começar, a tradicional equipe na conquista do título da NBA em 2020. Além disso, alcançou – e segue alcançando – uma série de recordes da liga desde que chegou ao time. A nova geração de torcedores já o vê como um dos grandes ídolos da história da franquia. Mas, para Ric Bucher, isso é um menosprezo.

“Antes de tudo, como um torcedor desse time desde criança, acho que as pessoas estão abaixando o sarrafo demais nessa questão. Os padrões são mais altos para estar entre os grandes dessa franquia. Para entrar na discussão, o cara deve ter dez anos atuando lá e três títulos. Só para começar. Então, LeBron não é um dos grandes da equipe”, disparou o analista da rede Fox Sports.

O histórico de conquistas do Lakers, de fato, faz com que os padrões para a “formação” dos ídolos se elevem. O nível de comparação, afinal, são lendas da magnitude de Kobe Bryant, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Todos não só jogaram bem e venceram títulos pelo time, mas viveram os auges de suas (brilhantes) carreiras em Los Angeles. Para Bucher, esse é um ponto que joga contra James.

“LeBron é um dos grandes da história, sim, mas não é um dos grandes da história desse time. Conseguiu vários recordes com o uniforme da equipe, mas não ‘construiu’ essas marcas na equipe. Há uma grande diferença. E só ganhou um título em Los Angeles. Vocês são loucos em cogitar que tenha uma estátua na entrada do ginásio, por exemplo”, cravou o polêmico comentarista.

LeBron James pode não ser um dos grandes atletas da história do Lakers, mas, agora, atua com um forte candidato. Luka Doncic chegou a Los Angeles em uma grande troca, no auge da carreira e com um impacto evidente. A equipe venceu 11 de 13 jogos desde a negociação pelo esloveno. Paul Pierce sabe que é um longo caminho, mas aposta que o jovem craque vai alcançar o panteão da franquia.

“Luka não vai ser como Magic Johnson, pois estamos falando de um ícone único dessa organização. Mas é claro que ele pode ser um dos grandes da história do time. Ele só tem 26 anos, então vai seguir em times ideais e prêmios da liga. Além disso, jogar ao lado de LeBron vai alongar a sua carreira pelo exemplo. Vai aprender a ser ótimo em quadra e se cuidar fora dela também”, projetou o ex-jogador.

O Dallas Mavericks decidiu trocar Doncic por causa de um temor sobre a condição física e longevidade do atleta. Pierce crê que esse é o único obstáculo para a história do ala-armador na Califórnia. “Se ele se cuidar e manter-se saudável, Luka está destinado a fazer parte desse grupo. Porque jogando dessa forma e conquistando alguns títulos, o seu destino é estar entre os maiores”, previu.

Padrões

Bucher e Pierce, não por acaso, discordam sobre o status de LeBron James na história do Lakers. Mas não é uma discordância sobre o jogador em si. Marcas e títulos, para começar, não são discutíveis. Ademais, ambos admitem a importância e grandeza do ala na NBA atual. A diferença é a visão de ambos sobre os padrões que colocam um jogador no topo da organização.

“O meu padrão para falar em um dos grandes da história de uma franquia é um grupo bem seleto. Estou falando em quatro ou cinco jogadores, em síntese. Mas, se quiser aumentar para dez nomes, eu acho que LeBron estaria na disputa. E, além disso, eu aposto que uma pesquisa entre os fãs sobre ele ser um dos maiores da história da equipe seria muito equilibrada”, concluiu Bucher.

