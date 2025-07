Jazz descarta troca de Lauri Markkanen

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o Utah Jazz não tem qualquer intenção de envolver Lauri Markkanen em uma troca neste momento. Segundo o jornalista, a direção da franquia vê o finlandês como peça fundamental. Desse modo, o jogador de 28 anos deverá iniciar a próxima temporada em Utah.

“Seria exagero descrever Markkanen como intocável, mas o Jazz ainda o projeta como um jogador-chave para o futuro. Somente uma oferta irrecusável faria o Jazz considerar a saída dele. A esperança em Utah é que Markkanen ainda esteja com o uniforme do Jazz quando a franquia finalmente voltar a ser competitiva”, disse MacMahon.

Na offseason de 2024, o Jazz recebeu propostas de troca por Markkanen. No entanto, nenhuma delas agradou ao CEO da franquia, Danny Ainge. Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs eram alguns dos times interessados no ala-pivô.

De acordo com Shams Charania, também da ESPN, a equipe de San Francisco foi a que mais se aproximou de uma troca com o Jazz. Na principal oferta, o Warriors enviaria Moses Moody, múltiplas escolas de primeira rodada e troca de seleções (swaps). Ainge, contudo, exigia a inclusão de Brandin Podziemski no negócio. Golden State, por outro lado, não aceitou e travou o negócio.

Logo depois de recusar as ofertas de troca por Lauri Markkanen, o Jazz fechou uma extensão contratatual de cinco anos com o atleta. Assim, o finlandês tem vínculo com a franquia até 2029. Então, nas próximas quatro campanhas, o ala-pivô vai receber US$195,7 milhões em salários. Dessa forma, ele é o jogador mais bem pago do elenco.

Sétima escolha do recrutamento de 2017, Markkanen vai para a sua quarta temporada no Jazz. Antes, ele jogou por Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. Porém, o jogador mutou de patamar após chegar ao time de Utah, em 2022. Afinal, o finlandês se tornou All-Star pela primeira vez na carreira, no ano seguinte. Aquela, aliás, foi sua melhor temporada na NBA: 25,6 pontos e 8,6 rebotes.

Até o momento, Markkanen já disputou 168 jogos pelo Jazz. Suas médias em Utah são de 23 pontos e 7,7 rebotes, além de um aproveitamento de 38% nas bolas de três. Mas, nas últimas duas campanhas, o jogador sofreu com as lesões. Desse modo, desfalcou o time em 38% das partidas no período.

Para 2025/26, o Jazz não planeja a troca de Lauri Markkanen, mas já negociou outros veteranos do elenco. Assim, Collin Sexton, John Collins e Jordan Clarkson deixaram o time nesta offseason. Fora dos playoffs nas últimas três temporadas, a equipe de Utah segue em processo de reconstrução. Por isso, o foco é desenvolver os vários jovens do elenco.

