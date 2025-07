Ex-jogador sugere novo destino de LeBron James na NBA

LeBron James está na reta final da carreira como jogador da NBA. Ainda assim, algo é certo: ele deve jogar pelo menos mais uma temporada. A dúvida, porém, é a franquia que ele vai atuar. Isso porque, o camisa 23 estaria insatisfeito no Los Angeles Lakers e poderia tentar um novo time durante a offseason.

Desta forma, diferentes times têm sido ligados a LeBron na NBA. O ex-jogador Udonis Haslem, no entanto, sugere uma equipe em específico: o Miami Heat.

“Eu sei de um lugar onde LeBron James é bem-vindo e sempre será. Só estou deixando isso no ar”, disse Haslem ao NBA Today.

É fato que Haslem não citou nominalmente o Heat. No entanto, não há outro lugar que ele poderia ‘deixar no ar’. Isso porque, o ex-jogador passou toda sua carreira da NBA em Miami e é um torcedor fervoroso da franquia. Desse modo, não há dúvidas que ele gostaria de ver o camisa 23 de volta no time.

LeBron James, aliás, passou quatro temporadas da NBA como jogador do Heat. Ele chegou a Miami em 2010 e ficou até 2014. No time da Flórida, a lenda viveu seu auge, sendo MVP duas vezes e vencendo seus dois primeiros títulos na carreira. No entanto, ele saiu para voltar ao Cleveland Cavaliers na temporada 2014/15.

Apesar da ideia do ex-jogador, é pouco provável que LeBron retorne ao Heat. De acordo com o agente Rich Paul, o camisa 23 deseja um time que possa brigar pelo título, o que não é o caso de Miami. Haslem, ainda assim, acredita que ele também não terá chances se seguir no Lakers. Portanto, precisa trocar de time se quiser vencer mais um anel.

“LeBron deveria querer se colocar numa posição onde possa vencer um título da NBA e pousar o avião. Mas isso não é no Lakers. Não me importa quem eles tragam para Los Angeles. Esse não é um elenco campeão no momento. Se LeBron James quiser ganhar outro título, ele vai ter que olhar para um outro lugar”, finalizou Haslem.

Por fim, quatro times estariam considerando uma oferta por LeBron James. Segundo Ramona Shelburne e Brian Windhorst, da ESPN, o Golden State Warriors é um dos interessados, uma vez que deseja unir o craque a Stephen Curry. Os outros seriam Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks e New York Knicks.

