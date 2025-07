Boletim de rumores e trocas da NBA (14/07/2025)

Bem-vindo à edição de 14 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Rockets “blindou” Reed Sheppard de interesse do Suns

Os detalhes sobre as negociações que levaram Kevin Durant para o Houston Rockets, aos poucos, começam a surgir. E, a princípio, está claro que o time texano tinha alguns “inegociáveis” durante a negociação. Um deles é um atleta que pouco atuou na última temporada, mas muito valorizado dentro da equipe. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, a franquia não aceitou liberar Reed Sheppard para o Phoenix Suns.

O repórter apurou que os dirigentes do Arizona pediram o armador na primeira tentativa de trocas na NBA. Mas, de imediato, a resposta foi não. O Rockets, em seguida, “blindou” o jovem e retirou-o de qualquer conversa. A contraproposta incluiu Cam Whitmore, mas, então, foi a vez do Suns recusar. Sheppard participou de 52 jogos em sua campanha de estreia, com média de 4,4 pontos.

Ala turco recusa Grizzlies e segue no basquete europeu

Não vai ser dessa vez que Tarik Biberovic vai jogar na NBA. O ala até tinha uma oferta dos EUA, mas preferiu seguir no basquete europeu. De acordo com Yagiz Sabuncuoglu, da rede turca YS TV, o jogador recusou interesse do Memphis Grizzlies para estender contrato com o Fenerbahçe. Ele fica no clube por mais três temporadas e valores, por enquanto, não revelados.

A negociação é uma vitória, em particular, para o Fenerbahçe. Afinal, o time já perdeu dois jogadores importantes em Marko Guduric (Olimpia Milano) e Nigel Hayes-Davis (Suns). A equipe também trabalhava com a alta chance de perder o atleta de 24 anos. Biberovic foi selecionado pelo Grizzlies na segunda rodada do draft de 2023.

Dosunmu seria armador com mais chances de sair do Bulls

Não é segredo para ninguém que o Chicago Bulls ouve propostas por dois armadores no seu elenco. E, apesar das notícias desencontradas, o mercado já escolheu o seu favorito entre Coby White e Ayo Dosunmu. De acordo com KC Johnson, da rede Chicago Sports Network, o time recebeu mais sondagens por Dosunmu até agora.

A notícia não chega a ser uma surpresa, pois o atleta de 25 anos seria mais “acessível” em uma negociação. O seu salário é de pouco mais de metade de White e, além disso, custaria menos ativos para adquiri-lo em trocas na NBA, conforme os rumores do dia 14. Dosunmu teve médias de 12,3 pontos, 3,5 rebotes e 4,5 assistências na temporada passada.

Chris Paul recusou Hornets e segue entre duas equipes

O astro Chris Paul, certamente, é um dos melhores agentes livres que o mercado ainda oferece na NBA. Mas os dois concorrentes pelos seus serviços já estão bem claros. Não só pelo interesse que mostraram, mas pela forma como o craque recusou outros times. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o armador rejeitou uma proposta para atuar pelo Charlotte Hornets.

“Chris recebeu uma consulta de Charlotte, equipe do seu estado natal, mas já rejeitou. O Milwaukee Bucks também o procurou, mas, por mais que fosse uma boa situação, ele tem pouco interesse em jogar no Leste”, contou o jornalista. Paul quer assinar com um time do Oeste porque deseja estar mais perto da família, que mora em Los Angeles.

A concorrência por Paul, com isso, se consolida entre duas franquias da NBA que já o conhecem e estão sempre nos rumores: Los Angeles Clippers e Suns. O futuro membro do Hall da Fama ainda não tem uma data para decidir qual será o seu próximo time.

Em transição

– Kostas Antetokounmpo, para começar, é o novo reforço do Olimpiacos, da Grécia. O ex-jogador do Los Angeles Lakers e irmão de Giannis Antetokounmpo assinou contrato de duas temporadas com o clube de seu país.

– O veterano Cameron Payne ainda é agente livre, mas está de olho em um time ainda aberto bem específico. Segundo Kyle Draper, da rádio Sactown Sports, os empresários do armador trabalham para colocá-lo no Sacramento Kings.

– Enquanto isso, Tristan Vukcevic vai seguir no elenco do Washington Wizards para a próxima campanha da NBA. O time acertou a renovação do contrato do pivô sérvio logo depois de confirmar a troca do veterano Kelly Olynyk.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 14/07, você lembra de Ryan Arcidiacono? Pois o ex-armador do Bulls está levando os seus talentos para a Itália e é o novo reforço do Trapani Shark.

