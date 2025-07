Jalen Williams assina extensão de contrato máxima com Thunder

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala Jalen Williams estendeu o seu contrato com o Oklahoma City Thunder. Segundo o jornalista, o acordo é válido por cinco temporadas. Nesse período, o atleta de 24 anos vai receber US$287 milhões em salários. Ou seja, os valores máximos permitidos pela NBA. Desse modo, o camisa 8 se torna o jogador mais bem pago do elenco do atual campeão da liga.

No entanto, o novo vínculo de Williams começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o ala vai receber US$6,6 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Jalen Williams teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Thunder até 2031. A renovação do vínculo com o jovem astro era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Décima segunda escolha do Draft de 2022, Williams já disputou 215 jogos na NBA. Considerado um steal naquele recrutamento, o ala se tornou uma peça fundamental no time de Oklahoma. Em três temporadas, o jogador mostrou uma evolução impressionante nos dois lados da quadra. Hoje, é considerado o segundo melhor do time, atrás apenas de Shai Gilgeous-Alexander, MVP da liga na última temporada.

O ótimo desempenho em 2024/25 rendeu a Williams sua primeira seleção para o All-Star Game. Além disso, ele foi eleito para o segundo quinteto de defesa e o terceiro time ideal da NBA. Em 69 jogos, alcançou médias de 21,6 pontos, 5,3 rebotes, 5,1 assistências e 1,6 roubo de bola.

Com o brilho da dupla Shai e Jalen, o Thunder fez a melhor campanha de sua história, com 68 vitórias e apenas 14 derrotas. Nos playoffs, a coroação com o título inédito para Oklahoma. Nas finais contra o Indiana Pacers, Williams fez 23,6 pontos, cinco rebotes e 3,7 assistências. Sua melhor atuação ocorreu no jogo 5, que marcou a virada do Thunder na série. Na ocasião, ele anotou 40 pontos e acertou 14 dos 25 arremessos de quadra.

Para a próxima temporada, a franquia de Oklahoma vai tentar manter a base campeã. Além do novo contrato de Jalen Williams, o Thunder espera fechar uma extensão contratual com o ala-pivô Chet Holmgren.

