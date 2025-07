Times da NBA esperam por agência livre histórica de 2027

Um dos motivos para a agência livre da NBA estar parcendo mais fraca é que os times aguardam a de 2027, quando 13 astros estarão sem contrato. Destes, seis foram campeões e quatro venceram o prêmio de MVP. Ou seja, será o período mais “rico” de qualidade dos últimos anos.

Apenas como comparação, a agência livre de 2025 tinham LeBron James, Julius Randle e James Harden, com opções em seus contratos, além de Kyrie Irving, que estava de acordo expirante. Ou seja, a diferença entre os jogadores que estarão livres é grande. Apesar de dois nomes repetirem (Harden e Irving), a lista de 2027 conta com alguns dos principais astros e que brigam sempre pelo MVP da NBA.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Para começar, o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic, que vai para a agência livre de 2027 com vários times de olho em sua situação. Isso porque o sérvio, campeão de 2023, não estaria feliz com os últimos movimentos do Denver Nuggets. Até o dono do time citou o astro do nada, com medo de o perder, em entrevista.

Em 2027, Jokic terá opção de deixar seu contrato, no valor de US$62.8 milhões.

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

A maior preocupação do Los Angeles Lakers para a agência livre da NBA de 2027 é Luka Doncic. Apesar de o time californiano estar mudando os rumos para que o esloveno seja o novo foco já na próxima temporada, o risco de ele sair existe. Embora não seja grande, os rumores incomodam e vão assombrar a franquia até ele assinar a extensão.

Doncic, se ficar em seu contrato ao fim de 2025/26, vai para a agência livre em 2027 com um salário de US$48.8 milhões.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Apesar de ninguém saber se Giannis Antetokounmpo vai pedir troca, vários times da NBA já entraram em contato com o Milwaukee Bucks. Por enquanto, não tem nada. Mas o fato é que o grego, duas vezes MVP, pode sair agora ou em 2027, quando será agente livre.

Assim como Jokic, o ala-pivô tem opção de deixar o contrato na agência livre de 2027 no valor de US$62.8 milhões.

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

O ala-armador Donovan Mitchell vai entrar na agência livre de 2027 com uma opção em seu acordo. No entanto, os rumores apontam que Los Angeles Lakers e New York Knicks estejam entre os times que devem ir atrás do astro.

Um dos melhores jogadores da NBA, Mitchell pode virar agente livre do Cleveland Cavaliers com um valor de US$53.8 milhões.

Anthony Davis e Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

A agência livre do Dallas Mavericks, um dos times mais promissores para a temporada 2025/26 da NBA, deve ser decisiva em 2027. Isso porque Anthony Davis e Kyrie Irving podem deixar seus acordos. Além disso, eles terão 34 e 35 anos, respectivamente.

Enquanto Davis pode abrir mão de seu contrato em 2027, por US$62.8 milhões, Irving tem um valor mais modesto: US$42.6 milhões. Ambos possuem opção em seus vínculos para a agência livre daquele ano.

Trae Young (Atlanta Hawks)

O armador Trae Young vai para a agência livre da NBA em 2027, apesar de aparecer em rumores com vários times nos últimos anos. O San Antonio Spurs, por exemplo, sempre teve interesse. E segue até hoje, mesmo com De’Aaron Fox em seu elenco.

Para 2027, Young estará na agência livre após um salário de US$48.9 milhões com o Atlanta Hawks.

Stephen Curry e Jimmy Butler (Golden State Warriors)

Assim como o Mavs, o Golden State Warriors terá dois grandes nomes na agência livre da NBA: Stephen Curry e Jimmy Butler. Não possuem opções, então o vínculo dos dois acaba mesmo após a temporada 2026/27.

Enquanto Curry vai receber US$62.6 milhões quando estiver com 39 anos, Butler, com quase 38, terá US$56.8 milhões na campanha anterior da agência livre mais incrível dos últimos anos.

James Harden e Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Mais um dos times com dois agentes livres em potencial para 2027. O Los Angeles Clippers pode ter James Harden e Kawhi Leonard em ano de contrato. Enquanto Harden estendeu seu acordo na atual agência livre e vai receber US$42.3 milhões ao fim de 2026/27, Leonard tem contrato sem opção de US$50.3 milhões.

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

O astro Karl-Anthony Towns terá a opção de ir para a agência livre da NBA em 2027 se abrir mão de US$61 milhões naquele ano. É o quarto mais jovem da lista, atrás apenas de Doncic, Young e Mitchell. O pivô do New York Knicks terá 31 anos.

Zach LaVine (Sacramento Kings)

Por fim, Zach LaVine não é exatamente o nome mais forte da lista para a agência livre de 2027 da NBA. No entanto, o ala-armador pode abrir mão de seu acordo em 2027, no valor de US$48.9 milhões e tornar-se um dos melhores daquele ano. Afinal, ele terá 32 anos, mais jovem que a imensa maioria da lista.

Outros destaques da agência livre da NBA em 2027

Rudy Gobert, Paul George, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Andrew Wiggins, Dejounte Murray, RJ Barrett e Julius Randle, podem deixar os contratos com seus times e, potencialmente, entrar na agência livre da NBA daqui dois anos.

