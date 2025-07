Ídolo do Celtics se posiciona contra troca de Jaylen Brown

Vários times da NBA estão de olho se o Boston Celtics não vai avançar na ideia de fazer uma troca com o ídolo Jaylen Brown. Por enquanto, tudo não passa de rumores. Mas uma das lendas da franquia já deixa claro que é contra o movimento. E nem acha que a equipe deveria cogitá-lo. Paul Pierce crê que o time vai fazer uma mudança radical demais se negociar uma das referências do elenco campeão da liga em 2024.

Continua após a publicidade

“Eu acho que a janela competitiva de Boston segue aberta. Então, espero que Jaylen não seja negociado. Afinal, enquanto o tiverem ao lado de Jayson Tatum, essa equipe vai competir por títulos. Ambos estão no auge da carreira pelos próximos seis anos e, por isso, devem apostar no que podem fazer juntos. É só colocar as peças certas ao redor deles”, disse o veterano, no podcast do astro Paul George.

O Celtics entrou em uma offseason de cortes de gastos depois da grave lesão de Tatum nos playoffs. A franquia já acertou trocas com os titulares Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, mas segue aberto para negócios. Apesar de não haver pressão por redução maior, o time ainda ouve ofertas. Pierce entende a decisão, mas não gosta do que se perdeu nesse processo de cortes.

Continua após a publicidade

“Não gosto das trocas de Jrue e Kristaps porque, no ano passado, a gente falava que Boston poderia ser uma dinastia. Todos os atletas eram jovens. Eles passaram, além disso, por todas as dificuldades e oscilações de uma campanha até o título. Mas você começa a entender os negócios nessa liga. São novos donos em Boston, então as mudanças vão acontecer”, lamentou o membro do Hall da Fama.

Leia mais sobre o Boston Celtics

Substituição

A troca de Jaylen Brown, como citado, se tornou menos provável no Celtics depois dos outros negócios já fechados. O time já desceu os seus gastos com folha salarial ao nível necessário, em um primeiro momento. Paul Pierce viu muita gente até elogiar a forma como a equipe conseguiu “substituir” Holiday pelo arremessador Anfernee Simons. O ídolo não concorda com essa avaliação tão positiva.

Continua após a publicidade

“As pessoas de fora da organização, a princípio, dizem que foi uma boa troca. Anfernee pode anotar 20 pontos por jogo, né? Mas os pequenos detalhes que fazem uma equipe campeã, as virtudes intangíveis no vestiário e o DNA do time mudam. Jrue tinha isso, certamente. Quando você traz alguém de fora e crê que possa fazer as mesmas coisas que outro jogador, nem sempre funciona”, explicou o veterano.

Em um mundo ideal, Pierce nunca teria feito mudanças no elenco do Celtics. Holiday, em particular, ainda estaria lá. No entanto, como diz o ditado, a NBA é um negócio. “Todos consideram que vai ser um ano de transição. Por isso, trazer um pontuador jovem pode até ser positivo. Eu creio que seria legal usar uma temporada como essa para cortar os custos. É a realidade”, concluiu.

Continua após a publicidade

Negócios

As novas regras salariais da liga criaram um senso de urgência na montagem de times da liga. As multas por exceder o teto salarial são maiores e, assim, mais punitivas. Os donos, por sua vez, veem a NBA como uma fonte de dinheiro. Por isso, entende – mesmo sem concordar – a forma como a nova gestão do Celtics vem lidando os gastos com o elenco.

“Esses donos, antes de tudo, são homens de negócios. Eles querem vencer, mas não se o custo for pagarem multas sobre multas. Isso ainda é um meio de fazer dinheiro para eles também. Por isso, eu acho que não vamos ter mais supertimes nessa liga. Afinal, ninguém quer investir em uma equipe e, de repente, estar pagando US$200 milhões para só existir”, justificou o craque.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA