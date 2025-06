Por pivôs, Celtics cogita nova troca com Anfernee Simons

A diretoria do Boston Celtics busca alternativas para o seu garrafão. Após enviar Kristaps Porzingis ao Atlanta Hawks, e a provável saída de Al Horford na agência livre da NBA, o time está sem pivô titular. Então, o Celtics já cogita enviar o ala-armador Anfernee Simons em uma troca para reforçar o setor.

De acordo com o jornalista Jay King, do site The Athletic, a equipe de Massachusetts considera enviar Simons em um negócio nos próximos dias. Vale lembrar, no entanto, que ele chegou em Boston há menos de uma semana, na troca de Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers.

Anfernee Simons, de 26 anos, estava no Blazers desde 2018, quando foi a escolha 24 do Draft. Após duas temporadas sendo um dos cestinhas do time, ele obteve 19.3 em 2024/25, além de 4.8 assistências e um aproveitamento de 36.3% nos arremessos de três.

Para o sistema do técnico Joe Mazzulla no Celtics, ele era visto como uma das melhores alternativas. Afinal, tenta mais de oito arremessos do perímetro por jogo há três campanhas.

Mas o fato de o Celtics estar sem pivô e ainda poder perder Luke Kornet na agência livre, pode fazer com que o time envie Anfernee Simons em uma nova troca. Com US$27.7 milhões a receber em 2025/26, seu último ano de contrato, ele facilmente negociado. Ao menos, de acordo com King.

Uma das metas do Celtics para a offseason da NBA era ficar abaixo do segundo nível de multas, o que aconteceu após o time enviar em trocas Holiday e Porzingis. No entanto, só sobraram Xavier Tillman e Neemias Queta para o garrafão. Como ainda não tem nenhuma informação concreta se Horford planeja atuar na próxima campanha, uma troca envolvendo Simons seria necessária.

“Os donos, antigos e os novos, aceitam gastar (dinheiro com multas)”, disse o GM Brad Stevens. “Mas existem muitas coisas acontecendo com as trocas que fizemos. Então, queremos ter flexibilidade. É a nossa prioridade, antes de tudo”.

Mike Zarren, vice-presidente de operações do Celtics, vê alguns caminhos para o time, mas trabalha na mesma linha de Stevens. Por conta do CBA (Acordo Coletivo de Trabalho), as franquias estão atrás de economia. Para o Boston Celtics, não é diferente.

“Nós temos de trabalhar de acordo com o que o CBA pede. Não podemos ficar gastando muito dinheiro por muito tempo. Então, temos de saber calcular tudo para podermos ficar dentro dos limites. Vale gastar, mas não por muito tempo. Nós temos um título por causa disso e nada vai mudar esse fato. Mas temos de fazer o que a NBA pede. A gente precisa cuidar de nossas finanças antes que as regras comecem a punir o time”, disse Zarren.

A direção do Celtics quer observar no mercado o que pode conseguir em uma troca. Vale ressaltar que na faixa salarial de Simons, existem alguns pivôs que eventualmente poderiam chegar, como Nic Claxton (Brooklyn Nets, US$25.3 milhões) e Jakob Poeltl (Toronto Raptors, US$19.5 milhões).

