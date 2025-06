Ideia de troca recoloca Robert WIlliams no Celtics

Quando Robert Williams deixou o Boston Celtics em troca para o Portland Trail Blazers, muitos torcedores lamentaram sua saída. No entanto, após as movimentações do time do Oregon no Draft 2025 da NBA, existe a chance de o jogador sair na offseason. Então, o site Clutch Points sugeriu uma volta do atleta para Massachusetts.

Continua após a publicidade

Como o Celtics trocou Kristaps Porzingis para o Atlanta Hawks, além do fato de Al Horford ser agente livre, a equipe está sem um grande nome para a posição. Hoje, no elenco, o time conta com Neemias Queta e Xavier Tillman sob contrato para 2025/26.

Portanto, via troca, o Celtics poderia conseguir a volta de Robert Williams para ser o titular da próxima campanha. Com contrato expirante, no valor de US$13.3 milhões, o jogador seria muito útil até mesmo para uma renovação para os próximos anos. Apesar de existir a preocupação por conta de seu físico (atuou em apenas 61 jogos nos últimos três anos), ele já conhece o sistema, o elenco e poderia ajudar nos rebotes, especialmente os de ataque.

Continua após a publicidade

Então, a ideia seria o Celtics utilizar alguns contratos para enviar ao Blazers para receber o pivô de 27 anos de volta. É uma solução mais barata e prática, dando a Boston alguma chance de competir.

Leia mais

A troca de Robert Williams para o Celtics envolveria dois contratos expirantes, além de Sam Hauser. O fato de ser o Blazers poderia facilitar tudo. Afinal, foi com o time de Portland com quem Boston trocou o armador veterano Jrue Holiday.

Continua após a publicidade

Na troca com o Blazers, a franquia de Massachustts recebeu Anfernee Simons e duas escolhas de segunda rodada. No dia seguinte, o Celtics mandou Porzingis para o Hawks.

Veja como seria a troca de Robert Williams

Celtics recebe: Robert Williams (expirante de US$13.3 milhões)

Blazers recebe: Sam Hauser (US$10 milhões em 2025/26 e contrato até 2028/29), JD Davison (expirante de US$2.3 milhões), Xavier Tillman (expirante de US$2.5 milhões), uma escolha de segunda rodada

Continua após a publicidade

Enquanto o Celtics ganha um pivô, o Blazers fica com um especialista em arremessos em Hauser. O time de Portland conta com Deandre Ayton, Donovan Clingan e Duop Reath. No Draft, a equipe selecionou o chinês Hansen Yang, também pivô. Ou seja, é provável que a diretoria faça algumas mudanças nos próximos dias na posição.

Em 2024/25, Robert Williams obteve médias de 5.8 pontos, 5.9 rebotes e 1.7 bloqueio em cerca de 17 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA