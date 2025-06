NBA: Trocas do Celtics apontam problemas para o Nuggets

Em menos de 24 horas, o Boston Celtics deixou de ser um dos times que mais pagariam multas na liga. A equipe de Massachusetts despachou dois titulares e deixou de estar no segundo nível de taxas. Mas as trocas que o Celtics fez um dia antes do Draft da NBA podem deixar a diretoria do Denver Nuggets de sobreaviso. Afinal, o time de Massachusetts, campeão em 2023/24, percebeu que o CBA (Acordo Coletivo de Trabalho) é um adversário duro.

Continua após a publicidade

Caso o Celtics não fizesse as duas trocas, o time pagaria, entre salários e multas, mais de US$400 milhões na próxima temporada da NBA. E como o astro Jayson Tatum está fora por tempo indeterminado, não faria sentido manter um elenco tão caro para 2025/26. Assim, Jrue Holiday foi para o Portland Trail Blazers, enquanto Kristaps Porzingis saiu para o Atlanta Hawks em negociação tripla.

Como resultado, o Celtics recebeu Anfernee Simons (via Portland) e três escolhas de segunda rodada (uma delas de Atlanta). Não é o bastante para brigar por um título ou fazer frente aos melhores times da NBA. Então, ao entender que seria um desperdício, a direção abriu mão de 2025/26 por uma economia que deve ficar em torno dos US$170 milhões.

Continua após a publicidade

Agora, tudo o que o Celtics fez já ligou o sinal de alerta no Nuggets. Foi muito por conta disso que o dono do time de Denver, Josh Kroenke, assustou seus torcedores a falar de uma eventual troca de Nikola Jokic.

Leia mais

Embora Kroenke não esteja disposto a fazer trocas no momento pelo Nuggets, o que aconteceu com o Celtics um ano depois de seu título da NBA assustou. O discurso estranho ao citar Jokic sem ser perguntado causou dúvidas entre os jornalistas. No entanto, não existe motivo para pânico. Ao menos, por enquanto.

Continua após a publicidade

Ao contrário do Celtics, o Nuggets não possui todas as escolhas de Draft para os próximos anos. Além da desta quarta-feira (25), o time do Colorado não terá as de 2027 e 2029. Mas a situação piora ainda mais quando os salários estão em cima de quatro jogadores.

Apenas para 2025/26, o Nuggets vai pagar quase US$163 milhões a Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter e Aaron Gordon. Então, no ano seguinte, o valor pula para US$181 milhões com os mesmos quatro. Detalhe: na offseason de 2026, Denver terá de lidar com a extensão de Christian Braun. Especula-se que não vai sair por menos de US$28 milhões anuais.

Continua após a publicidade

Kroenke deu um sinal pessimista em sua entrevista coletiva na terça-feira (24). Aliás, era a grande preocupação da imprensa para o time em 2024/25. Com um quinteto forte, o Nuggets tinha reservas apenas medianos ou abaixo disso. Uma lesão um pouco mais grave de um astro poderia colocar a temporada em sérios riscos.

Terminou com a mesma campanha do quinto lugar no Oeste, mas pelos critérios de desempate, ficou em terceiro. Detalhe: 18 vitórias abaixo do time que acabou sendo o campeão, o Oklahoma City Thunder.

Na última campanha, Kroenke barrou a troca de Michael Porter na trade deadline. Agora, ele pode ter de mudar de ideia.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA