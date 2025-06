Em troca tripla, Kristaps Porzingis vai para o Hawks

O Boston Celtics está se movimentando. Após a troca de Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers, o time acertou uma negociação tripla em que mandou o pivô Kristaps Porzingis para o Atlanta Hawks. O Brooklyn Nets também faz parte do negócio, de acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Continua após a publicidade

Em contrapartida, o Celtics está recebendo Georges Niang, que estava no Hawks. Por outro lado, o Nets ficou com Terance Mann, ex-Atlanta. Em suma, a troca de Porzingis serviu para o time de Boston sair de vez do segundo nível de multas, algo que vinha buscando para a offseason da NBA.

Ainda não está claro se Porzingis vai ficar no Hawks, mas com a saída de Clint Capela para a agência livre, existe a chance. No entanto, por ele estar no último ano de contrato, poderia deixar a equipe de Atlanta via dispensa. Assim, poderia assinar com outra franquia para a temporada 2025/26.

Continua após a publicidade

Como resultado da troca, o Nets ainda recebeu uma escolha de primeira rodada (pick 22) do Draft. Ou seja, o time terá cinco picks apenas nesta quarta-feira: 8, 19, 22, 26 e 27.

Era esperado que o Boston Celtics fizesse algumas trocas no começo da offseason 2025 da NBA. Afinal, com a lesão de Jayson Tatum, o time de Massachusetts pagaria cerca de US$400 milhões entre salários e multas. Sem chances de brigar pelo título da próxima campanha, a direção optou por abrir mão de dois jogadores que chegaram justamente para o título de 2023/24.

Continua após a publicidade

Leia mais

Selecionado pelo New York Knicks com a quarta escolha no Draft de 2015, Kristaps Porzingis vai para o seu quarto time na NBA após a troca com o Hawks. Ele passou ainda por Dallas Mavericks e Washington Wizards. Uma vez All-Star, o letão acumula 501 jogos na carreira. Em 2023/24, ele foi parte importante para o título da equipe de Boston.

No entanto, em 2024/25, o pivô teve muitos problemas com lesões e atuou em apenas 42 jogos. Então, nos playoffs, ele teve muitas limitações, não conseguindo jogar de forma natural. Ele foi titular em sete dos 11 embates nos mata-matas, com médias de 7.7 pontos e 4.6 rebotes em cerca de 21 minutos por noite. Bem diferente dos 19.5 pontos e 6.8 rebotes da fase regular.

Continua após a publicidade

Mais cedo, o Jumper Brasil informou que Los Angeles Lakers e Golden State Warriors tinham interesse em Porzingis, mas os times tentavam acelerar a negociação por causa do Hawks. O time de Atlanta era um dos principais interessados no jogador.

É possível que o Celtics faça mais trocas na offseason da NBA. Por enquanto, os únicos três nomes que não saem, além de Jayson Tatum, são Jaylen Brown, Payton Pritchard e Derrick White.

Vale lembrar, ainda, que Boston recebeu Anfernee Simons na troca de Jrue Holiday na noite de segunda-feira com o Portland Trail Blazers.

Continua após a publicidade

Contratos da troca de Kristaps Porzingis para o Hawks

Celtics recebe: Georges Niang (expirante de US$8.2 milhões), escolha de segunda rodada

Hawks recebe: Kristaps Porzingis (expirante de US$30.7 milhões), escolha de segunda rodada

Nets recebe: Terance Mann (US$15.5 milhões, contrato até 2027/28), escolha 22 do Draft de 2025

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA