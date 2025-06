Lakers e Warriors esperam definição de Kristaps Porzingis

A expectativa de que o Boston Celtics fosse iniciar uma espécie de reformulação em seu elenco começou a se concretizar. Na noite de segunda-feira (23), o time de Massachusetts mandou o armador Jrue Holiday ao Portland Trail Blazers. No entanto, é provável que Boston faça outras trocas. Uma delas seria a do pivô Kristaps Porzingis, que interessa a Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, entre outros.

De acordo com o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, os dois times californianos seriam os principais candidatos a contar com Kristaps Porzingis, caso o Celtics faça mesmo a troca. Na offseason da NBA, as duas equipes estão em busca de negócios por um jogador de garrafão.

Nos playoffs, Warriors e Lakers sofreram muito sem um pivô de ofício, capaz de ajudar o resto do grupo. O time de San Francisco, por exemplo, testou várias formações com Quinten Post até chegar em Trayce Jackson-Davis. No fim, Draymond Green atuou por quase todo o tempo na função.

Já a equipe de Los Angeles, após cancelar a troca de Mark Williams com o Charlotte Hornets, passou a usar Jaxson Hayes como pivô. Não deu certo e, no jogo da eliminação para o Minnesota Timberwolves, ele perdeu posição.

Agora, os dois times querem uma opção válida para o pivô. Na visão das duas franquias, Kristaps Porzingis teria o que precisam para a próxima temporada.

Como o Celtics deve trocar Kristaps Porzingis em breve, existe a chance de Lakers e Warriors tentarem o negócio antes mesmo de quarta-feira, na noite do Draft. Isso porque a concorrência estaria aumentando. De acordo com Siegel, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks e Toronto Raptors também gostariam de contar com o letão.

E o fato de Porzingis estar entrando no último ano de contrato (no valor de US$30.7 milhões), aumenta ainda mais a chance de os times tentarem algo por ele agora. Afinal, se não funcionar, é por apenas uma temporada e não tem um compromisso tão longo como outros pivôs da NBA.

O Celtics iniciou um processo de trocas com a saída de Holiday para o Portland Trail Blazers, mas deve seguir nos próximos dias com outros jogadores. Além de Kristaps Porzingis, é possível que Sam Hauser também tenha o mesmo rumo. A ideia da direção é economizar para não pagar multas da NBA. Afinal, o astro Jayson Tatum está fora por tempo indeterminado e a diretoria quer evitar taxas, já que não deve competir pelo título.

Por enquanto, Jaylen Brown, Derrick White e Payton Pritchard estariam fora de qualquer tipo de troca. No negócio com o Blazers, Boston recebeu Anfernee Simons.

Enquanto isso, Lakers e Warriors buscam negócio por um pivô, não necessariamente via troca. Entre os melhores agentes livres, estão Clint Capela, Brook Lopez, Myles Turner, além de Al Horford, que fez as últimas campanhas pelo Celtics.

