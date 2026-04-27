Christian Braun define playoffs do Nuggets como “vergonha”

Christian Braun, assim como qualquer torcedor, não está satisfeito com os playoffs do Denver Nuggets. O time tem sido uma grande decepção na série contra o Minnesota Timberwolves, depois de perder três de quatro jogos disputados. Com isso, o terceiro colocado do Oeste está à beira da eliminação. O ala-armador sabe que esse não é o momento de uma postura derrotista, mas foi duro ao falar da equipe.

“Essas quatro partidas iniciais da série, antes de tudo, foram uma vergonha da nossa parte. Estamos em dívida com a nossa torcida e, por isso, temos que dar a resposta. Nós precisamos entrar em quadra e ter uma boa atuação no jogo 5, pois sinto que é algo que devemos aos nossos fãs. É a nossa obrigação entregar uma boa partida”, cobrou o titular de 25 anos, depois do revés por 112 a 96.

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A derrota no quarto jogo, de fato, teve um impacto diferente para o Nuggets. Afinal, embora atuando fora de casa, o time voltou do intervalo à frente no marcador. E o Timberwolves, mais do que isso, não teve os lesionados Anthony Edwards e Donte DiVincenzo no segundo tempo. O técnico David Adelman sinalizou que o time deve dialogar mais, mas Christian Braun pede uma mudança mais prática.

“Ter conversas sérias e sinceras é importante, mas o fato é que estamos a um jogo da eliminação dos playoffs. Então, você precisa entrar em quadra e entregar tudo o que tem. Orgulhar a nossa torcida no próximo jogo é uma obrigação. E devemos uma boa atuação uns aos outros também. Nós temos que lutar para voltar a ter chances. Nada mais importa”, cravou o jovem jogador.

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Desculpas

É uma reação natural que, diante das derrotas e fracassos, as pessoas busquem apontar culpados. Mas, para Christian Braun, isso não cabe para justificar a atuação abaixo das expectativas do Nuggets nos playoffs. Para começar, cada revés da série aconteceu por razões únicas. E, nesse momento do ano, a culpa de qualquer coisa que ocorre precisa ser responsabilidade do elenco inteiro.

“Eu acho que não fizemos um bom trabalho nos rebotes, em particular, nessa partida. Mas isso é algo coletivo, função de todos. A verdade é que não dá para apontar para uma questão dessa série e dizer que é o motivo de estarmos perdendo. Não dá para errar arremessos, por exemplo, e culpar isso por uma derrota. É preciso achar uma forma de ganhar, não importa as circunstâncias”, cravou o ala-armador.

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É claro que todo mundo tem a sua explicação para o que levou o Nuggets a estar a um jogo da eliminação. Braun, no entanto, pede que todos voltem o foco para como sair dessa situação. “Eu sei que não é fácil vencer uma série de playoffs, mas as nossas desculpas têm que acabar aqui. Chega. A gente deve entrar em quadra e virar essa série. Simples assim”, sentenciou.

Boa notícia

Nem tudo foram más notícias para o Nuggets no quarto jogo contra o Timberwolves. O titular Aaron Gordon voltou ao time e, mesmo sem condições ideais, deve participar do restante da série. Ele ficou 23 minutos em quadra, anotando nove pontos. Os números, a princípio, não empolgam. Mas Braun garante que o impacto do ala-pivô vai além do que os números podem mostrar.

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“Aaron é uma parte importante do nosso time, então sempre vai ser bom tê-lo de volta. A sua presença e imposição física é algo que nos ajuda demais. E, mais do que isso, é a marca de quem é como jogador. Por isso, ele sempre vai ser incrível. No entanto, a sua ausência não pode ser uma desculpa para o que fizemos até agora. Chega disso”, finalizou o atleta de Denver.