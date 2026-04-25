Cam Boozer e Darryn Peterson vão para o Draft da NBA

A classe de 2026 do Draft da NBA ganhou mais dois nomes de peso. Isso porque Darryn Peterson e Cam Boozer estão confirmados no recrutamento. Os anúncios acontecem um dia após AJ Dybantsa também oficializar sua inscrição na seletiva. Desse modo, o trio cotado para o top-3 está completo.

Peterson, que junto de Cam Boozer é cotado para uma das primeiras escolhas, anunciou a inscrição em um post no Instagram. Segundo ele, chegar à NBA é um grande sonho.

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“Depois de muita reflexão e oração, tenho orgulho de anunciar minha decisão de me declarar para o Draft da NBA”, escreveu Peterson. “Este sempre foi o meu sonho de vida e estou animado para o futuro”.

O armador de Kansas teve médias de 20.2 pontos e 4.2 rebotes em seu único ano no basquete universitário. Além disso, no torneio da NCAA, Darryn Peterson brilhou mesmo com a eliminação precoce de Kansas. Ele anotou 28 pontos na primeira rodada e mais 21 pontos no duelo seguinte.

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Os números comprovam o talento de Darryn Peterson, que é o armador mais promissor da classe. Durante os últimos meses, aliás, o jovem chegou a receber comparações com Devin Booker, astro do Phoenix Suns.

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A grande dúvida em relação a Darryn Peterson é seu histórico de lesões. Isso porque o armador perdeu 11 jogos ao longo do ano por Kansas e chegou a ter minutagem reduzida em outras partidas. O jogador, porém, minimiza a forma como as contusões o impactaram.

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“Todo mundo tem uma opinião sobre isso”, disse Peterson à ESPN. “O basquete é a minha vida. Se eu pudesse ter estado em quadra em todos os jogos este ano, eu estaria. Se você tivesse me perguntado no ano passado quais eram meus objetivos para este ano, eu nunca diria que queria ficar fora de jogos. Então, tudo isso aconteceu, mas eu tenho que lidar com isso.”

Diferente de Darryn Peterson, Cam Boozer chega mais consolidado ao Draft da NBA após ser eleito o melhor jogador da NCAA pela AP. O pivô de Duke é visto como um dos atletas mais prontos fisicamente para a liga.

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O pai de Cam Boozer, aliás, aposta no sucesso imediato do filho na NBA. De acordo com Carlos Boozer, que teve uma carreira bem-sucedida na liga, o pivô de Duke tem atributos similares aos de Tim Duncan. Um exemplo, segundo o ex-jogador, é a liderança do filho, que se assemelha à do ídolo do San Antonio Spurs.

“Você olha para o que Tim Duncan fez. Ele não era um cara atlético como Kevin Garnett, Tracy McGrady, Kobe Bryant ou Shaquille O’Neal. Porém, sabe o que ele fez? Ele conquistou cinco títulos da NBA naquela era”, disse Boozer.