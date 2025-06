Boletim de rumores da NBA: Boston Celtics

Com o fim da temporada 2024/25, vários times entram na offseason com uma ideia básica do que vão fazer. No entanto, outros vivem incertezas. Um deles é o Boston Celtics, que vem aparecendo nos rumores de troca para a próxima campanha da NBA.

O grande problema do time de Boston está em Jayson Tatum. Isso porque o astro sofreu uma grave lesão e não tem previsão de volta às quadras. Pode, inclusive, perder o ano todo. Enquanto isso, alguns dos titulares poderiam deixar a equipe em trocas.

Jrue Holiday e Kristaps Porzingis seriam os principais nomes para o mercado, enquanto Sam Hauser também pode ter o mesmo rumo. Em uma situação normal, com Tatum saudável, o Celtics poderia/deveria ser mais “conservador”, evitando grandes movimentações na NBA. Mas a situação é peculiar e única.

Continua após a publicidade

Então, na noite de segunda-feira (23), o Celtics trocou Holiday para o Portland Trail Blazers. Pegou Anfernee Simons, o que não significa, imediatamente, que vai partir para lutar por vitórias. Ao menos, é um jogador mais jovem (26 anos) e vai receber US$27.7 milhões em seu último ano de contrato.

Afinal, vale “empurrar com a barriga” uma campanha inteira, pagando multas pesadas na NBA para chegar com chances mínimas de vencer nos playoffs? É esse o tipo de conta que a direção do Celtics vem fazendo, enquanto os rumores de que a franquia pode passar por uma pequena reformulação crescem. Ainda está US$18 milhões acima do segundo nível de taxas.

Continua após a publicidade

Leia mais

E se o Boston Celtics, tão ativo em rumores de troca, fosse atrás de um outro astro para competir na próxima temporada da NBA? Claro, o grande alvo seria Giannis Antetokounmpo, mas parece que a coisa toda sobre a saída do Milwaukee Bucks esfriou. Em um momento, parecia certo que ele deixaria o Bucks. Hoje, é pouco provável que a negociação aconteça. Ao menos, por enquanto.

Como Kevin Durant foi para o Houston Rockets, quantos astros da NBA poderiam estar disponíveis no mercado? A resposta é: ninguém sabe.

Um dos nomes era Ja Morant, pois o Memphis Grizzlies pode partir para a sua própria reformulação de elenco. Mas com Simons, não tem a necessidade. Aliás, o time economiza cerca de US$5 milhões. A ideia, portanto, é sair do segundo nível de multas. No entanto, existem outras opções, como Zion Williamson, que tem futuro incerto no New Orleans Pelicans.

Continua após a publicidade

Depois, sobram nomes menos impactantes, como Lauri Markkanen, do Utah Jazz, ou Cam Johnson e Nic Claxton, do Brooklyn Nets. Outra alternativa poderia ser RJ Barrett, do Toronto Raptors. Mas eles fariam a diferença ao ponto de colocar o Celtics na briga pelos playoffs da NBA em 2025/26?

Claro, se Tatum voltar às quadras com condições de jogar os playoffs sem restrições de minutos, poderia funcionar. Mas aí, teria de entender o que o time pode receber nas próximas trocas. Porzingis vai receber US$30.7 milhões em seu último ano de acordo.

Continua após a publicidade

Rumores sobre trocas no Celtics

Uma das alternativas estaria na troca de Porzingis. De acordo com alguns rumores sobre o Boston Celtics, o pivô poderia ir em uma negociação de três times da NBA. Ele iria ao Golden State Warriors, enquanto Barrett jogaria pela equipe de Boston, com o Toronto Raptors facilitando o negócio e recebendo Moses Moody e Buddy Hield.

Mas isso não resolveria o problema do Celtics no garrafão. Afinal, Al Horford é agente livre e ninguém sabe se ele volta para mais um ano.

Jaylen Brown, Payton Pritchard e Derrick White estão fora dos limites para outros times. Em princípio, White pode ser o armador principal, com Simons atuando ao seu lado.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA