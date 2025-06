Boston Celtics vai ouvir ofertas de trocas por astros, diz ESPN

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Boston Celtics vai ouvir propostas de trocas por alguns de seus astros. Com a lesão de Jayson Tatum, que deve perder boa parte da próxima campanha, o time de Massachusetts pode partir para outra ideia em 2025/26. Então, abriria mão de jogadores com altos salários para evitar as multas da NBA.

Ainda não é certo, mas o Celtics pode mesmo partir para as trocas de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. Sam Hauser também deve sair. Segundo Charania, Boston ainda está ouvindo ofertas por Derrick White e Jaylen Brown.

“Os times estão fazendo grande ofertas para trocas por Jaylen Brown e Derrick White? Com certeza. Mas o Celtics prefere não envolver os dois em trocas, pelo que estou sabendo. Mas veja, se eles receberam uma grande proposta, vão ouvir tudo. Só que, por enquanto, o Celtics tem mais interesse nas ofertas por aqueles três jogadores (Hauser, Porzingis e Holiday)”, disse Charania.

O fato é que ainda não tem nada certo sobre trocas de outros astros, mas o time de Massachusetts quer planejar seu futuro após as primeiras movimentações do mercado. A direção entende que sem Tatum, não tem força para brigar pelo título. Então, o ideal seria deixar a próxima campanha para adquirir outras peças e deixar o elenco mais forte para 2026/27.

“Eles vão ouvir ofertas, potencialmente, em Derrick White e Jaylen Brown. E eu acho que entre agora, o Draft e a agência livre, vão avaliar o que faz sentido”, concluiu.

O Boston Celtics pode, eventualmente, competir por playoffs sem um dos principais astros da NBA, mesmo que não faça trocas, mas existe o receio de que não seja o bastante para compensar multas. Enquanto Tatum não tem prazo para voltar às quadras, Brown passou por cirurgia. No entanto, o camisa 7 teria chances de retornar normalmente antes do início da próxima campanha.

Segundo Charania, o time prefere evitar trocas envolvendo o trio de astros. Mas uma oferta muito diferente, que realmente atraia Boston, pode mudar tudo.

Até aqui, Tatum, Brown e White são os principais nomes, enquanto Al Horford tem uma pendência sobre seu contrato. Isso porque o veterano é agente livre e ninguém garante se ele volta para mais um ano, se fecha com outro time ou se aposenta da NBA. Aos 39 anos, ele recebeu US$9.5 milhões em 2024/25.

Os rumores apontavam que, mesmo sem a lesão de Tatum, a direção já planejava trocas importantes no Celtics. Porzingis, por exemplo, vem perdendo muitos jogos nos dois anos de Boston. Por outro lado, Holiday apresentou queda de rendimento ofensivo.

Não tem nada certo até aqui, mas as chances são de que o Celtics faça algumas trocas importantes na offseason após cair na semifinal do Leste para o New York Knicks em cinco jogos.

