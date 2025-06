Desflque para o Celtics? Jaylen Brown passa por cirurgia

O Boston Celtics divulgou, nesta quarta-feira (11), que Jaylen Brown passou por uma cirurgia no joelho direito. Isso porque, de acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, o astro disputou o último mês da temporada regular e todo os playoffs com uma ruptura parcial no menisco. Então, desde março, precisou de injeções no local para permanecer em atividade.

Apesar da cirurgia e do rompimento do menisco, o Celtics garantiu que Jaylen Brown deve estar 100% recuperado e pronto para os treinos de pré-temporada.

Vale lembrar que, após a eliminação para o New York Knicks, nos playoffs da NBA, o ala já havia revelado seu problema no joelho. Em entrevista para Noa Dalzell, do CelticsBlog, o jogador falou sobre seu problema físico.

“Eu tenho vários médicos pelos quais ainda preciso passar. Ver se preciso de cirurgia ou não, depois falar com a franquia”, disse. “Por agora, no entanto, é só descanso e recuperação. Vou dar um passo para trás e me cuidar. Mentalmente, também foi muita coisa”, disse Brown.

Quatro vezes All-Star e MVP das finais de 2024, Brown teve médias de 22.2 pontos, 5.8 rebotes e 4.5 assistências nesta temporada, a sua nona na NBA. Além disso, ele deve assumir um papel de protagonista em 2025/26. Afinal, Jayson Tatum deve perder a maior parte da próxima campanha enquanto se recupera da ruptura do tendão de Aquiles que o tirou dos playoffs.

Por fim, Brown deve ganhar US$53 milhões na próxima temporada. Será o segundo dos cinco anos do atual acordo de US$ 304 milhões que, na época, foi o maior já assinado na história da NBA. No entanto, este não é o único contrato valioso do Boston Celtics. Caso a franquia não negocie jogadores nesta offseason, terá a maior folha salarial de todos os tempos.

