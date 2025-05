Celtics poderia fazer troca para ter Giannis Antetokounmpo

O Boston Celtics pode ser um concorrente em uma eventual troca por Giannis Antetokounmpo do rival Milwaukee Bucks. De acordo com os rumores sobre o grego e o time campeão de 2023/24, seria possível. Isso porque o Celtics não terá Jayson Tatum na próxima campanha e Boston ainda quer competir.

De acordo com Brian Windhorst, analista do canal ESPN, isso poderia estar para ambos os lados. Mesmo que haja dificuldades em uma transação, Boston precisa ser considerado, assim como outros times candidatos.

“O que ouvi é que Antetokounmpo quer ficar na conferência Leste. Então, acho que você tem que focar nesse lado da NBA e nos times que concorrem ao título e poderiam fazer uma oferta massiva para Milwaukee. Então, acho que o Boston Celtics precisa ser citado. Eles planejam mudanças. Eu também não descartaria o New York Knicks nisso”, disparou o jornalista.

“Eu sei que existem algumas questões sobre isso. Essas duas equipes que citei gastam bastante, você tem algumas questões que dificultam trocas para times do segundo nível de multas da NBA. Mas eu acho que existem formas de fazer isso para essas e outras equipes”, concluiu Windhorst.

Não é a primeira vez que é dito que Giannis tem uma preferência por permanecer no Leste. De acordo com o jornalista Brandon Robinson, outros dois times a serem observados na corrida pelo grego seriam Brooklyn Nets e Toronto Raptors, caso o camisa 34 saia do Bucks.

De fato, com a situação financeira atual, nem mesmo acordos diretos por Jrue Holiday, Kristaps Porzingis ou até Jaylen Brown, funcionariam para Boston obter o astro. Rompendo todos os limites salariais com o atual elenco, Boston não pode receber nenhum dólar a mais em negociações.

Mas se conseguir realizar o plano que muitos tem falado, isso até se torna mais real do ponto de vista salarial. O rumor de momento é que a franquia pode trocar Holiday ou Porzingis para aliviar a folha. As perspectivas de brigar por outro título são mais baixas em 2025/26 com Tatum fora, e as lideranças do time estão mais velhas.

Também existem rumores que envolver os nomes de Derrick White e até Jaylen Brown, mas isso é menos concreto do que em relação aos outros dois. Afinal, algumas fontes dizem que o Celtics não mexerá no trio que tem ambos e Tatum.

Mas caso alivie seu peso salarial sem envolver seus ativos de Draft, o Celtics poderia ganhar mais flexibilidade para tentar uma troca por Giannis Antetokounmpo. Mas muitas variáveis estão em jogo. É muito mais provável que a franquia se reforce com nomes que venham em trocas diretas por Holiday e o letão, do que necessariamente apenas o espaço salarial para brigar pelo camisa 34.

Por fim, também não é certo que o grego realmente vai deixar Milwaukee. Existe a previsão de uma reunião entre jogador e franquia. De acordo com Shams Charania do canal ESPN, ela ainda não ocorreu.

