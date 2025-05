Carmelo Anthony rejeita troca de Giannis Antetokounmpo do Bucks

Carmelo Anthony não quer que aconteça a troca de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. De acordo com o ídolo da NBA, a saída do grego do time de Wisconsin teria um impacto ainda mais do que a de Luka Doncic do Dallas Mavericks. Isso porque, o camisa 34 teria construído do zero o que a franquia representa hoje na liga.

“Giannis construiu o Bucks”, afirmou Anthony. “Essa nova Milwaukee 2.0, foi ele quem fez. Ele venceu com isso, ergueu tudo do zero. Novas arenas, novo ambiente. O Bucks subiu de patamar por causa disso. Então, não se pode simplesmente abrir mão disso. Dá para argumentar sobre o Luka, mas com Giannis não é assim. Se o time se livrar dele, Milwaukee volta 15 anos no tempo”.

Anthony, assim, acredita que Giannis deve preservar o legado dele no Bucks. Isso porque, de fato, ele foi o responsável por construir o que o Bucks representa hoje na NBA. Desde que o grego chegou em 2013, por exemplo, Milwaukee é uma das principais forças do Leste e está sempre entre os candidatos aos playoffs.

A grandeza do grego também fez o Bucks investir na última década. Em 2018, quando Giannis Antetokounmpo já estava no auge, foi inaugurada a nova arena do time, o Fiserv Forum, um dos ginásios mais modernos da NBA. Assim, Milwaukee passou de um mercado pequeno dos EUA para um local atrativo para fãs e jogadas.

Giannis Antetokounmpo, além disso, se transformou em um dos maiores jogadores da história do Bucks. Se não, o maior. Em 11 temporadas, ele teve dois MVPs, sete seleções seguidas para times ideiais, além de um Defensor do Ano. Por fim, foi o responsável por tirar Milwaukee de uma fila de quase 50 anos sem títulos. Até 2021, a equipe havia conquistado o campeonato apenas em 1972.

Anthony, assim, acha que os dois lados têm muito a perder se Giannis Antetokounmpo pedir troca no Bucks. Paul George, inclusive, que estava no debate com o ídolo do Knicks durante seu podcast, concordou. Segundo ele, o grego não deve forçar a saída, justamente pelo que construiu nos últimos anos.

“Eu não vejo ele querendo sair. É uma questão de legado. Eu não acho, então, que ele vai querer sair de Milwaukee”, garantiu o George sobre Giannis Antetokounmpo.

Apesar das sensações de Anthony e George, os rumos de Bucks e Giannis seguem indefinidos. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, os dois lados devem se reunir em breve para definir sobre o futuro. Portanto, as equipes da NBA ligaram o alerta para uma possível presença do grego no mercado de trocas.

