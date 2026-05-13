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Rob Pelinka: “Lakers vai montar time em torno de Luka Doncic”

Equipe de Los Angeles deverá ter várias mudanças na próxima temporada da NBA

Por
Luka Doncic Lakers time
Reprodução / X

O gerente-geral do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, disse com todas as letras que o foco, agora, é montar um time em torno de Luka Doncic. No dia seguinte à queda da equipe na semifinal do Oeste, o dirigente falou sobre os próximos passos da franquia. Na última segunda-feira (11), o Lakers foi “varrido” pelo Oklahoma City Thunder.

A offseason do time de Los Angeles promete ser agitada. Afinal, LeBron James e Austin Reaves serão agente livres. Segundo Pelinka, o Lakers quer a permanência de ambos os atletas. Além disso, revelou que o objetivo é construir um time em torno de Luka Doncic.

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“O arquétipo do elenco que queremos construir será adaptado para o que Luka Doncic precisar. Ele é claramente esse líder, esse jogador do futuro em torno de quem queremos construir da maneira certa. Vamos nos encontrar, acho que na sexta ou no sábado. O diálogo é constante. Ele é um parceiro incrível”.

“Todos notam o seu QI de basquete em quadra. JJ Redick e eu também vemos seu conhecimento sobre os outros jogadores da NBA. Além disso, sabemos como ele quer jogar e com quem ele quer jogar. Enfim, a base de conhecimento de Luka é imensa, e essas colaborações com ele são inspiradoras”, disse Pelinka.

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Portanto, a mensagem do GM do Lakers é clara: Luka Doncic terá participação direta na montagem do time. Do atual elenco, apenas seis atletas têm vínculos garantidos para 2025/26. Assim, a equipe pode passar por mudanças profundas nos próximos meses. Com relação ao Draft 2026, o Lakers terá a escolha 25. Ou seja, no fim da primeira rodada.

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Além de LeBron e Reaves, Rui Hachimura, Luke Kennard, Jaxson Hayes e Maxi Kleber também serão agentes livres. Já Marcus Smart e Deandre Ayton têm opções em seus contratos para testarem o mercado. Ou seja, podem abrir mão do vínculo com o Lakers e ficarem livres para assinar com outras equipes. E quanto ao jovem Nick Smith, o time tem a opção de encerrar o contrato com o jogador na offseason.

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Por fim, o GM do Lakers disse que o time tem sorte por contar com Luka Doncic. Afinal, todas as equipes da NBA buscam um talento geracional que seja capaz de levá-las ao título.

“O mais difícil é ter um jovem jogador capaz de mudar o destino de uma franquia, de levá-la até o título. Pode-se perder cinco anos seguidos, ter cinco escolhas top 5 no Draft, e nunca encontrá-lo. Mas o Lakers encontrou o Luka. Portanto, essa parte do quebra-cabeça está resolvida. Agora, é preciso colocar as outras peças ao redor. Ou seja, vamos montar um time em torno de Doncic”, concluiu o dirigente do Lakers.

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Luka Doncic chegou ao Lakers na trade deadline de 2025, após uma troca com o Dallas Mavericks. Em 92 jogos pelo novo time, o esloveno tem médias de 31,9 pontos, 8,1 assistências e 7,8 rebotes. Nesta temporada, o craque foi o cestinha da NBA (33,5 pontos por jogo). No entanto, o armador desfalcou o Lakers no fim da fase regular e nos playoffs devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Elenco do Lakers 2026/27 (seis atletas com contratos garantidos)

PG: Luka Doncic (27 anos, US$49,8 milhões)
SG: Bronny James (21 anos, US$2,3 milhões)
SF: Dalton Knecht (25 anos, US$4,2 milhões) / Adou Thiero (22 anos, U$2,1 milhões)
PF: Jake LaRavia (24 anos, US$6,1 milhões) / Jarred Vanderbilt (27 anos, US$12,4 milhões)
C:

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Agentes livres (6): LeBron James (SF/PF, 41 anos, irrestrito), Austin Reaves (SG, 27 anos, irrestrito), Rui Hachimura (SF/PF, 28 anos, irrestrito), Luke Kennard (SG, 29 anos, irrestrito), Jaxson Hayes (C, 25 anos, irrestrito), Maxi Kleber (PF/C, 34 anos, irrestrito)

Player option (2): Deandre Ayton (C, 27 anos, US$8,1 milhões), Marcus Smart (PG/SG, 32 anos, US$5,4 milhões)

Team option (1): Nick Smith (PG/SG, 22 anos, US$2,5 milhões)

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