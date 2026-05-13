Rumor aponta troca de Joel Embiid para o Kings

A varrida para o New York Knicks deve forçar uma série de mudanças no Philadelphia 76ers. Uma das mais prováveis é a saída de Joel Embiid, que vem sendo ligado a rumores de troca para o Sacramento Kings. De acordo com Jake Fischer, no Substack, o pivô pode ser negociado por Domantas Sabonis.

“Um cenário improvável é uma troca de Joel Embiid por Sabonis. Os dois pivôs poderiam se beneficiar de uma mudança de ambiente, mas é impossível ignorar o fato de que Embiid, aos 32 anos, parece incapaz de se manter saudável por uma longa campanha de playoffs. Então, algo que reduz a lista de interessados”, disse Fischer.

Continua após a publicidade

O futuro de Embiid no Sixers ficou em aberto após a queda nos playoffs para o Knicks. Embora tenha tido boas atuações na primeira rodada, o pivô sofreu uma lesão nas semifinais e não jogou contra o rival de New York. Desse modo, desfalcou mais uma vez o time da Philadelphia em um momento decisivo.

Por conta dos desfalques frequentes de Joel Embiid, o 76ers deve tornar de vez Tyrese Maxey o rosto da franquia. O pivô, por sua vez, deve sair na próxima janela para o início desta nova fase da equipe.

Continua após a publicidade

Leia mais

Desse modo, um rumor recente aponta o Kings como um destino para Joel Embiid, na tentativa do 76ers conseguir um outro pivô em troca. Assim como o MVP de 2023, Domantas Sabonis também vem sofrendo com problemas físicos e não deve ficar em Sacramento para 2026/27. Então, como ambos estão sendo citados em rumores, eles poderiam ser as peças centrais do negócio.

A troca de Embiid, aliás, depende do futuro da diretoria do 76ers. No início da semana, o time demitiu Daryl Morey, que ocupava a função de presidente de operações. Um substituto será escolhido por Bob Meyers, presidente da Harris Blitzer Sports & Entertainment, que vai comandar a busca pelo dirigente do Sixers para 2026/27.

Continua após a publicidade

Portanto, o nome escolhido será o líder do 76ers na próxima offseason. Ou seja, será quem vai buscar ofertas de troca por Embiid, que não deve seguir na franquia para o próximo ano da NBA.

Vale lembrar, por fim, que Joel Embiid tem contrato com o 76ers até o fim de 2028/29. A extensão, assinada em setembro de 2024, foi uma das mais criticadas dos últimos anos, por conta dos problemas de saúde do pivô. Desde a renovação, por exemplo, o astro fez apenas 57 jogos em dois anos.