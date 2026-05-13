NBA: Segundo jornalista, LeBron James pode ter salário mínimo

De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, o astro LeBron James pode receber salário mínimo para ir atrás de um novo título da NBA. O quatro vezes MVP está sem contrato após o fim da campanha do Los Angeles Lakers, enquanto será agente livre pela primeira vez na carreira.

Aos 41 anos, LeBron James parece pouco disposto a parar de jogar antes de buscar um quinto título. Então, ele poderia receber um salário bem menor para a próxima temporada em busca de tal sonho. De acordo com rumores, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e Miami Heat poderiam contar com o ala por um ano.

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Uma volta ao Lakers para um eventual nono ano, no entanto, parece cada vez mais distante. Isso porque a direção do time californiano está pronto para seguir em frente e montar o elenco em torno de Luka Doncic. Apesar de LeBron ter uma boa relação com a franquia, vale ressaltar que houve uma mudança na direção pouco antes do início de 2025/26.

Então, LeBron James pode mesmo ir atrás de um outro time. Vai depender muito como serão os movimentos a partir do Draft da NBA, que acontece no dia 23 de junho. Isso porque existe a chance de Giannis Antetokounmpo deixar o Milwaukee Bucks em troca até lá. Uma das ideias, de acordo com boatos, seria juntar James e Giannis no Warriors.

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Entretanto, isso vai contra o que Rich Paul disse há alguns anos, quando o Warriors tentou fazer troca pelo jogador. Na ocasião, Paul disse que não gostaria de passar por um quarto time na liga ou mudar para uma franquia no meio de uma campanha.

Aliás, Paul teria entrado em choque com a direção do Lakers por causa de reforços antes do início da temporada. Após pedido de LeBron, o agente pediu ao time de Los Angeles para fazer trocas e montar um elenco com mais chances de título da NBA. Além disso, ele queria uma extensão com a franquia, o que não aconteceu.

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Como resultado, LeBron James avisou que iria manter a opção em seu contrato, com um salário de US$52.6 milhões em sua última temporada pelo Lakers na NBA. O time, no entanto, não anunciou em suas redes sociais, como fez em outros anos.

Agora, como James será agente livre, pode ser o seu último ano na NBA. Apesar de não descartar a aposentadoria, ele disse em entrevista que quer avaliar tudo, conversar com os filhos e esposa antes de tomar uma decisão.

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Até aqui, LeBron James soma quase US$600 milhões em salários desde o seu primeiro ano na liga. Em 2025/26, o salário mínimo para veteranos com mais de dez anos na NBA foi de US$3.6 milhões.