Victor Wembanyama comanda jogo 5 e Spurs vence Timberwolves

Victor Wembanyama fez grande jogo e o San Antonio Spurs bateu o Minnesota Timberwolves no jogo 5 dessa terça-feira (12). O pivô que foi expulso no jogo 4, respondeu com uma atuação dominante, sobretudo no começo da partida e liderou seu time em grande atuação coletiva. Do outro lado, um Anthony Edwards sobrecarregado em um Minnesota que até teve suas chances, mas não conseguiu vencer o jogo no Texas.

Uma série de marcas acompanham todos os grandes jogos de Victor Wembanyama nos playoffs da NBA, e o quinto duelo entre Spurs x Timberwolves não foi diferente. Se tornou o jogador mais novo da história a produzir 25 pontos, 15 rebotes, cinco assistências e três tocos em uma partida de pós-temporada. Acima de tudo, deu uma resposta madura ao problema que o tirou do jogo anterior e que impactou no resultado final para seu time.

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Mas é justo dizer, foi uma atuação coletiva incrível do jovem San Antonio Spurs. Os armadores foram mais uma vez incríveis. Keldon Johnson saiu muito bem do banco para ser o segundo cestinha da equipe, atrás apenas do francês. Por fim, em todos os momentos que o rival ameaçou gerar algum problema, o time texano reagiu. E se no primeiro quarto foi com Wembanyama, todos no time tiveram seu momento na segunda etapa.

O Minnesota Timberwolves, por outro lado, tem mais problemas. Anthony Edwards pareceu mais cansado e com mais dificuldades para superar as dobras texanas. Julius Randle segue muito abaixo e parece que o quinteto titular não tem rendido de forma ideal. Foi mais um começo de jogo difícil para o time. Agora é vida ou morte. Se não vencer o jogo 6, em casa, na sexta-feira (15) o time será eliminado de 2025/26.

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Escalações

San Antonio chegou com duas dúvidas para a partida em decorrência de lances do jogo 4. De’Aaron Fox teve uma torção de tornozelo e Dylan Harper teve dores no joelho. A dupla, porém, foi confirmada para o duelo. Vale destacar, aliás, que Victor Wembanyama não sofreu qualquer suspensão pela expulsão após a cotovelada em Naz Reid no domingo.

Os times titulares não mudaram. Mitch Johnson escalou: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama.

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Enquanto isso, Chris Finch escalou: Anthony Edwards, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert.

Destaques

Foi um primeiro tempo de superioridade do Spurs contra o Timberwolves, sobretudo com um Victor Wembanyama muito agressivo. O francês voltou motivado após a expulsão do jogo 4 e deu um show nos primeiros minutos. Teve bola de três da zona morta, teve fadeaway incrível sobre Rudy Gobert, teve uma enterrada fantástica em transição e muito mais. Foram 16 pontos e seis rebotes em cinco minutos. Assim, o time da casa abriu grande vantagem inicial.

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E é justo dizer que a história do jogo só mudou quando Mitch Johnson o tirou de quadra logo em seguida. Se faltou algum feeling em seguir a rotação pré-determinada de um lado, sobrou competência para punir esse fato do outro. O time visitante respondeu. Acima de tudo, com bons minutos dos reservas. Mike Conley converteu duas bolas de três, Naz Reid foi muito bem. A vantagem que chegou a doze, terminou em apenas quatro no primeiro período.

Mas o francês voltou para a quadra e a diferença foi se estabelecendo de forma rápida outra vez. De’Aaron Fox foi outro que fez um primeiro tempo inspirado e bons minutos do jovem Carter Bryant impulsionaram outra grande corrida texana. Minnesota tinha muita dificuldade em superar as dobras em Anthony Edwards. O time titular não vinha em grande noite e Julius Randle, acima de tudo, sofria.

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Porém, nos minutos finais antes do intervalo, o time texano perdeu algumas boas chances. Alguns bons arremessos ficaram curtos e o Timberwolves conseguiu algum ritmo do outro lado. Sobretudo, com Ayo Dosunmu, um dos raros destaques do fim do primeiro tempo. O armador fez nove pontos e a distância caiu. Até dá para dizer, uma pequena vitória para o time visitante, que podia perder por mais, mas acabou só 12 pontos atrás.

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Um terceiro quarto de corridas, acima de tudo. No começo, uma continuação do fim do segundo período, mas com Minnesota melhor, sobretudo em como responder as dobras de Anthony Edwards. Alguns arremessos dele, bons passes de Julius Randle e um Jaden McDaniels inspirado. O time chegou ao empate em 61 a 61, mas tudo mudou quando o ala cometeu sua quarta falta.

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O ataque de San Antonio, que parecia travado, ganhou vida. Stephon Castle com alguns bons arremessos, ótima energia de Keldon Johnson com jogadas dos dois lados da quadra. Além disso, dois arremessos triplos de Julian Champagnie e Devin Vassell. O calouro Dylan Harper gerando segundas chances. Por fim, uma hecatombe coletiva. O time da casa fez uma corrida de 30 a 12 e foi para o último quarto vencendo por 18.

Por fim, pouco se alterou no último quarto. A vantagem do time da casa até chegou a cair para 12 no começo do período. Uma boa sequência de Jaden McDaniels e Naz Reid. Mas a resposta foi rápida. Uma sequência de 26 a 7, que incluiu algumas boas jogadas de Victor Wembanyama e Dylan Harper, liquidando a partida.

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Com quase três minutos para o fim, ambos os times colocaram seus reservas em quadra para disputar os últimos minutos. San Antonio lidera por 3 a 2.

(6) Minnesota Timberwolves 97 x 126 San Antonio Spurs (2)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 20 2 2 0 0 Julius Randle 17 10 1 0 0 Jaden McDaniels 17 6 2 1 0 Ayo Dosunmu 16 9 4 3 2 Naz Reid 12 5 2 1 0

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Reid: 3/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 17 5 0 3 Keldon Johnson 21 2 0 2 1 De’Aaron Fox 18 4 5 0 0 Stephon Castle 17 4 6 2 1 Dylan Harper 12 10 2 1 1

Três pontos: 11/32 (34.4%) / Wembanyama: 2/5

Spurs 3-2