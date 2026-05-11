Anthony Edwards decide, Timberwolves bate Spurs e empata série

Anthony Edwards decisivo, Victor Wembanyama expulso e uma grande vitória do Minnesota Timberwolves sobre o San Antonio Spurs. O resumo de uma noite polêmica, quente e que acabou com uma enorme vitória dos donos da casa, que empatam a série em 2 a 2 e forçam uma melhor de três. Mesmo sem o francês desde o começo do segundo quarto, o time texano teve chance de vencer, mas não teve um grande fim de jogo.

Em um jogo em que nenhum companheiro de time marcou mais de 15 pontos, Anthony Edwards fez 16 só no último quarto para decidir Timberwolves x Spurs. O astro chegou a 18 jogos de playoffs com pelo menos 30 pontos antes dos 25 anos. A quarta maior marca da história da NBA, abaixo só de LeBron James (30), Kobe Bryant (26) e Kevin Durant (22). Com a temporada em jogo, o astro se apresentou.

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Foi vital. A partida do Minnesota Timberwolves não foi perfeita, sobretudo após a expulsão do astro de San Antonio. O time se viu confuso para superar dobras de marcação, teve muitos jogadores pouco inspirados. Mas se apoiou na agressividade de seu craque e na forte defesa para virar o jogo nos minutos finais. Agora a série terá pelo menos seis jogos e uma melhor de três que retornará a cidade em alguns dias. O jogo 5, em San Antonio, é na terça-feira (12).

O San Antonio Spurs competiu. A expulsão de Victor Wembanyama foi merecida, mas o jovem time assimilou bem o golpe. Com direito a liderar o jogo em grande parte do segundo tempo e no último quarto. Dylan Harper, Stephon Castle e De’Aaron Fox foram vitais para manter o time no jogo. Mas o veterano foi para muitas isolações na reta final que não resultaram em sucesso.

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Escalações

Sem grandes novidades em relação a lesões para o jogo 4. A única ausência da partida foi Donte DiVincenzo, que está fora da temporada 2025/26 pelo Minnesota Timberwolves.

Mas Chris Finch mudou seu time titular para a partida decisiva. Ayo Dosunmu assumiu a vaga de armador no lugar de Mike Conley. Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert seguiram como os outros titulares.

Pelo lado de San Antonio, sem mudanças de Mitch Johnson: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell e Victor Wembanyama.

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Destaques

San Antonio começou bem. Muito impulsionado por um Stephon Castle agressivo, que marcou sete pontos rápidos e colocou o time visitante em vantagem. O jogo físico de Minnesota fez diferença para o equilíbrio. Rudy Gobert esteve bem ativo na defesa, incluindo algumas boas posses sobre Victor Wembanyama, que devolveu com uma enterrada. Anthony Edwards, assim como Castle, esteve comandando o ataque dos donos da casa.

A grande questão, porém, era como o time da casa produzia através de erros texanos. Dos 34 pontos marcados no primeiro quarto, 22 vieram de segundas chances (rebotes ofensivos) ou dos turnovers de San Antonio. O garrafão ofensivo dos donos da casa tem sido uma questão frequente. Afinal, o time já havia marcado 32 pontos de segunda chance no jogo 3 e fez mais 12 só no primeiro período. Mike Conley fez duas bolas triplas para fechar a primeira parcial.

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Minnesota em vantagem, mas um jogo que se manteve bem próximo e físico, até que o grande fato ocorreu. Victor Wembanyama lutou por um rebote ofensivo, seu braço foi agarrado por Jaden McDaniels, nenhum dos juízes deu falta. Em frustração clara, deu uma cotovelada inapelável sobre Naz Reid. A expulsão foi justa e parecia ser decisiva para o jogo 4.

Mas San Antonio conseguiu se manter no jogo até o intervalo. O time equilibrou a batalha de volume, sobretudo com mais dobras e ajudas que aumentaram a pressão na bola. Julius Randle até pontuou bastante mas sofreu com turnovers. Esses erros foram muito bem aproveitados por De’Aaron Fox e Dylan Harper.

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O Timberwolves terminou na frente por 60 a 56, mas o jogo ainda estava bem vivo.

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A pressão defensiva texana manteve seu efeito positivo no terceiro quarto. Acima de tudo, o time conseguiu tirar Anthony Edwards de cena. O astro sempre sofreu dobras e fez apenas dois pontos no período. O grande ponto é que o time da casa não conseguiu aproveitar a abordagem da defesa rival. Enquanto isso, Dylan Harper e De’Aaron Fox seguiram em enorme ritmo do outro lado.

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Ainda forçando muitos erros, San Antonio pareceu um ataque mais fluído que Minnesota ao longo dos 12 minutos. Mas no pior momento do time da casa no jogo, um jovem respondeu. Terrence Shannon Jr converteu duas bolas de três e cavou uma falta de ataque. Assim, impediu que a vantagem aumentasse. Mas o placar mudou. O Spurs liderava por quatro a caminho do último quarto.

Final animado

No último período, a primeira cesta já indicava: Anthony Edwards ia atacar e tentar resolver Timberwolves x Spurs. Foi exatamente o que o astro fez. Marcou 16 de seus 36 pontos no último período. Ele pareceu muito mais assertivo ao lidar com a defesa dobrada, seja com movimentação fora da bola após o passe ou jogando mais fora dela e atacando rápido quando recebia.

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De’Aaron Fox começou inspirado no último quarto, mas o Spurs foi cada vez mais por um caminho de isolações. Sem um pick-and-roll tão efetivo quanto Wembanyama (mesmo com o bom jogo de Luke Kornet), o ataque ficou travado na reta final. Com jogadas vencedoras de Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Rudy Gobert e Naz Reid, Minnesota abriu sete pontos de frente e parecia pronto para liquidar o jogo.

San Antonio ainda tentou um último golpe. Uma bandeja de Dylan Harper e um roubo de bola do calouro fizeram a vantagem cair para três. O jovem foi o cestinha texano no fim. A pressão na bola texana sufocou Minnesota. Mas no fim, o time da casa se salvou em um lance incrível. Um lançamento do fundo da quadra que foi desviado e salvo por um “domínio” com a panturrilha de Dosunmu.

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O ala-armador cobrou os lances lives finais e assegurou a vitória.

(2) San Antonio Spurs 109 x 114 Minnesota Timberwolves (6)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Dylan Harper 24 7 1 3 0 De’Aaron Fox 24 4 3 3 0 Stephon Castle 20 6 4 1 1 Devin Vassell 14 1 3 2 0 Luke Kornet 7 9 1 1 2

Três pontos: 6/26 (23.1%) / Vassell: 2/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 36 6 2 1 0 Naz Reid 15 9 4 1 0 Jaden McDaniels 14 6 0 0 0 Julius Randle 12 8 3 0 0 Rudy Gobert 11 13 4 0 1

Três pontos: 10/27 (37%) / Edwards: 3/5

2-2