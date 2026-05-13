Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Antigo jogador da NBA, Jason Collins morre aos 47

Ex-pivô foi o primeiro jogador da NBA abertamente gay

Por
jogador NBA Jason Collins
Reprodução / X

O antigo jogador da NBA, Jason Collins, morreu nesta terça-feira (12), aos 47 anos. De acordo com a família, ele faleceu em sua casa após uma dura batalha contra um câncer no cérebro. O ex-pivô foi um símbolo de coragem ao se tornar o primeiro atleta a se assumir gay a atuar na liga.

No fim de 2025, Jason Collins revelou que lutava contra um glioblastoma em estágio 4, um dos tipos mais letais da doença. Ele chegou a viajar para o exterior em busca de cuidados médicos. Embora tenha retornado aos EUA para eventos da NBA, o tumor voltou a crescer de forma agressiva nos últimos meses.

Continua após a publicidade

A família de Jason Collins divulgou uma nota oficial através da liga para confirmar a perda. A fala destaca o orgulho pela trajetória de vida do ex-atleta.

“Estamos com o coração partido ao compartilhar que Jason Collins, nosso amado marido, filho e irmão, morreu após uma luta valente. Ele mudou vidas de várias formas e inspirou todos que o conheceram”, afirmou a nota.

A trajetória de Jason Collins como jogador na NBA durou 13 anos. Ao todo, ele defendeu sete timess, com boas passagens por Brooklyn Nets, Boston Celtics e Atlanta Hawks. O pivô era muito respeitado nos bastidores pela força física e pela postura ética.

Continua após a publicidade

O comissário Adam Silver também se manifestou sobre o impacto do pivô para a história do esporte. Para o dirigente da NBA, o legado de Collins não pode ser medido apenas por números.

“Jason será lembrado não apenas por quebrar barreiras, mas também pela bondade e forma humana que definiram sua vida. Então, ele foi exemplo de líder e de atleta fora do comum durante toda a sua carreira”, declarou Silver.

Continua após a publicidade

Leia mais

Em 2013, ainda como jogador da NBA, Jason Collins fez história ao assumir que era gay. Alliás, Na época, ele recebeu apoio imediato de líderes mundiais, como o presidente Barack Obama. Desse modo, o ex-atleta sempre lembrava com carinho o contato que teve com a Casa Branca.

“Obama me disse que o que eu fiz naquele dia teria um impacto positivo em alguém que eu talvez nunca conhecesse na vida. Então, que isso é algo muito legal e eu quis ter a chance de ajudar as pessoas”, disse Collins, dias antes da morte.

Continua após a publicidade

Nos últimos meses, Jason Collins passou a travar uma luta contra o câncer. Assim, ao comentar sobre a doença, o ex-pivô comparou batalha pela vida com os grandes duelos que teve em quadra.

“Como atleta, você aprende a não entrar em pânico. Assim, para mim, é como o desafio de jogar contra Shaquille O’Neal no auge. Você quer o desafio? Então, este é o desafio”, escreveu o ex-jogador da NBA ao falar sobre a luta.

Portanto, Jason Collins deixa seu marido, Brunson Green, e seu irmão gêmeo, Jarron Collins. Na última semana, por fim, o irmão aceitou um prêmio em nome do irmão e o descreveu como uma referência de bravura.

Continua após a publicidade

“Eu disse isso ao meu irmão antes de vir para cá: ele é o homem mais bravo e forte que eu já conheci”, afirmou Jarron Collins.

comentários