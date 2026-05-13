Antigo jogador da NBA, Jason Collins morre aos 47

O antigo jogador da NBA, Jason Collins, morreu nesta terça-feira (12), aos 47 anos. De acordo com a família, ele faleceu em sua casa após uma dura batalha contra um câncer no cérebro. O ex-pivô foi um símbolo de coragem ao se tornar o primeiro atleta a se assumir gay a atuar na liga.

No fim de 2025, Jason Collins revelou que lutava contra um glioblastoma em estágio 4, um dos tipos mais letais da doença. Ele chegou a viajar para o exterior em busca de cuidados médicos. Embora tenha retornado aos EUA para eventos da NBA, o tumor voltou a crescer de forma agressiva nos últimos meses.

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A família de Jason Collins divulgou uma nota oficial através da liga para confirmar a perda. A fala destaca o orgulho pela trajetória de vida do ex-atleta.

“Estamos com o coração partido ao compartilhar que Jason Collins, nosso amado marido, filho e irmão, morreu após uma luta valente. Ele mudou vidas de várias formas e inspirou todos que o conheceram”, afirmou a nota.

A trajetória de Jason Collins como jogador na NBA durou 13 anos. Ao todo, ele defendeu sete timess, com boas passagens por Brooklyn Nets, Boston Celtics e Atlanta Hawks. O pivô era muito respeitado nos bastidores pela força física e pela postura ética.

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O comissário Adam Silver também se manifestou sobre o impacto do pivô para a história do esporte. Para o dirigente da NBA, o legado de Collins não pode ser medido apenas por números.

“Jason será lembrado não apenas por quebrar barreiras, mas também pela bondade e forma humana que definiram sua vida. Então, ele foi exemplo de líder e de atleta fora do comum durante toda a sua carreira”, declarou Silver.

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Em 2013, ainda como jogador da NBA, Jason Collins fez história ao assumir que era gay. Alliás, Na época, ele recebeu apoio imediato de líderes mundiais, como o presidente Barack Obama. Desse modo, o ex-atleta sempre lembrava com carinho o contato que teve com a Casa Branca.

“Obama me disse que o que eu fiz naquele dia teria um impacto positivo em alguém que eu talvez nunca conhecesse na vida. Então, que isso é algo muito legal e eu quis ter a chance de ajudar as pessoas”, disse Collins, dias antes da morte.

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Nos últimos meses, Jason Collins passou a travar uma luta contra o câncer. Assim, ao comentar sobre a doença, o ex-pivô comparou batalha pela vida com os grandes duelos que teve em quadra.

“Como atleta, você aprende a não entrar em pânico. Assim, para mim, é como o desafio de jogar contra Shaquille O’Neal no auge. Você quer o desafio? Então, este é o desafio”, escreveu o ex-jogador da NBA ao falar sobre a luta.

Portanto, Jason Collins deixa seu marido, Brunson Green, e seu irmão gêmeo, Jarron Collins. Na última semana, por fim, o irmão aceitou um prêmio em nome do irmão e o descreveu como uma referência de bravura.

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“Eu disse isso ao meu irmão antes de vir para cá: ele é o homem mais bravo e forte que eu já conheci”, afirmou Jarron Collins.