Onde assistir jogo playoffs NBA: Cavaliers x Pistons
Série de segunda rodada do Leste está empatada em 2 a 2
Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (13). As equipes se enfrentam na Little Caesars Arena, a partir das 21h (horário de Brasília).
Datas da série Pistons x Cavaliers
05/05: Cleveland Cavaliers 101 x 111 Detroit Pistons
07/05: Cleveland Cavaliers 97 x 107 Detroit Pistons
09/05: Detroit Pistons 109 x 116 Cleveland Cavaliers
11/05: Detroit Pistons 103 x 112 Cleveland Cavaliers
13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *
* Se necessário
Cleveland Cavaliers (2)
O Cavaliers empatou a série em mais um grande jogo na Rocket Arena. O grande nome do jogo foi Donovan Mitchell, que marcou 43 pontos e liderou o time com um saldo de 28. Então, Cleveland igualou o confronto com Detroit, mantendo a invencibilidade como mandante. O desafio, porém, é vencer a primeira fora nestes playoffs, para virar a série.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|James Harden
|1,96
|36
|G
|Donovan Mitchell
|1,91
|29
|G
|Dennis Schroder
|1,85
|32
|G
|Sam Merrill
|1,93
|30
|G
|Keon Ellis
|1,96
|26
|G
|Craig Porter
|1,88
|26
|G
|Tyrese Proctor
|1,93
|22
|G
|Max Strus
|1,96
|30
|F
|Jaylon Tyson
|1,98
|23
|F
|Evan Mobley
|2,13
|24
|F
|Nae’Qwan Tomlin
|2,08
|25
|F
|Dean Wade
|2,06
|29
|F
|Riley Minix
|2,01
|25
|F
|Tristan Enaruna
|2,01
|24
|C
|Jarrett Allen
|2,11
|28
|C
|Thomas Bryant
|2,08
|28
|C
|Larry Nance Jr.
|2,06
|33
Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen
Detroit Pistons (2)
O Pistons teve mais uma atuação ruim e viu o Cavaliers empatar a série. Fora de casa, a equipe não conseguiu ter nenhum jogador titular com pelo menos 20 pontos. O cestinha foi Caris LeVert, com 24. Desse modo, a franquia volta a Detroit em busca da vitória, para retomar a liderança.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Cade Cunningham
|1,98
|24
|G
|Duncan Robinson
|2,01
|32
|G
|Daniss Jenkins
|1,93
|24
|G
|Caris LeVert
|1,98
|31
|G
|Kevin Huerter
|2,01
|27
|G
|Marcus Sasser
|1,85
|25
|G
|Chaz Lanier
|1,92
|24
|G
|Wendell Moore
|1,96
|24
|F
|Ausar Thompson
|2,01
|23
|F
|Tobias Harris
|2,03
|33
|F
|Javonte Green
|1,96
|32
|F
|Ron Holland
|2,03
|20
|F
|Bobi Klintman
|2,08
|23
|C
|Jalen Duren
|2,08
|22
|C
|Isaiah Stewart
|2,03
|24
|C
|Paul Reed
|2,06
|26
|C
|Isaac Jones
|2,06
|25
|C
|Tolu Smith
|2,11
|25
Time titular: Cade Cunnigham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren
Onde assistir ao Jogo 5 entre Pistons x Cavaliers pelos playoffs da NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 13/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Little Caesars Arena, Detroit
