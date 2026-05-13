Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Onde assistir jogo playoffs NBA: Cavaliers x Pistons

Série de segunda rodada do Leste está empatada em 2 a 2

Por
onde assistir jogo playoffs nba cavaliers pistons
Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (13). As equipes se enfrentam na Little Caesars Arena, a partir das 21h (horário de Brasília).

Datas da série Pistons x Cavaliers

05/05: Cleveland Cavaliers 101 x 111 Detroit Pistons
07/05: Cleveland Cavaliers 97 x 107 Detroit Pistons
09/05: Detroit Pistons 109 x 116 Cleveland Cavaliers
11/05: Detroit Pistons 103 x 112 Cleveland Cavaliers
13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *

Continua após a publicidade

* Se necessário

Cleveland Cavaliers (2)

O Cavaliers empatou a série em mais um grande jogo na Rocket Arena. O grande nome do jogo foi Donovan Mitchell, que marcou 43 pontos e liderou o time com um saldo de 28. Então, Cleveland igualou o confronto com Detroit, mantendo a invencibilidade como mandante. O desafio, porém, é vencer a primeira fora nestes playoffs, para virar a série.

PosJogadorAlturaIdade
GJames Harden1,9636
GDonovan Mitchell1,9129
GDennis Schroder1,8532
GSam Merrill1,9330
GKeon Ellis1,9626
GCraig Porter1,8826
GTyrese Proctor1,9322
GMax Strus1,9630
FJaylon Tyson1,9823
FEvan Mobley2,1324
FNae’Qwan Tomlin2,0825
FDean Wade2,0629
FRiley Minix2,0125
FTristan Enaruna2,0124
CJarrett Allen2,1128
CThomas Bryant2,0828
CLarry Nance Jr.2,0633

Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

Continua após a publicidade

Leia mais

Detroit Pistons (2)

O Pistons teve mais uma atuação ruim e viu o Cavaliers empatar a série. Fora de casa, a equipe não conseguiu ter nenhum jogador titular com pelo menos 20 pontos. O cestinha foi Caris LeVert, com 24. Desse modo, a franquia volta a Detroit em busca da vitória, para retomar a liderança.

PosJogadorAlturaIdade
GCade Cunningham1,9824
GDuncan Robinson2,0132
GDaniss Jenkins1,9324
GCaris LeVert1,9831
GKevin Huerter2,0127
GMarcus Sasser1,8525
GChaz Lanier1,9224
GWendell Moore1,9624
FAusar Thompson2,0123
FTobias Harris2,0333
FJavonte Green1,9632
FRon Holland2,0320
FBobi Klintman2,0823
CJalen Duren2,0822
CIsaiah Stewart2,0324
CPaul Reed2,0626
CIsaac Jones2,0625
CTolu Smith2,1125

Time titular: Cade Cunnigham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren

Continua após a publicidade

Onde assistir ao Jogo 5 entre Pistons x Cavaliers pelos playoffs da NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 13/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Little Caesars Arena, Detroit

comentários